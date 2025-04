Luis Pernía: La tecnología y la regulación deben ir a la par para masificar el mercado de valores

ENTREVISTA | El mercado de valores venezolano experimenta cambios que han contribuido a su desarrollo en los últimos años. Mantener ese crecimiento y su rentabilidad en un año que luce complicado es un gran desafío para todos los actores y, para ello deberán ser más innovadores y agregar valor al negocio.

Para Luis Pernía, director de PerCapital, hay varios aspectos que deben ser tomados en cuenta para dar más razones del por qué el mercado de capitales es una gran alternativa de financiamiento tanto para las empresas como para las personas. “Debemos lograr hacer el mercado de valores accesible, rápido, económico y líquido y seguro para los inversionistas”, dijo.

Sostiene que es prioritario innovar, por lo que las nuevas herramientas que ofrece la tecnología y las modificaciones que requieren las regulaciones deben ir de la mano para masificar este mercado.

En este sentido, la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) presentó a finales de 2024 una aplicación móvil diseñada para ofrecer a los usuarios acceso inmediato y en tiempo real a la información del mercado, es decir, sobre las cotizaciones y transacciones. Permite además a los inversores y al público en general mantenerse informados sobre las últimas tendencias y movimientos del mercado bursátil. En línea con ello varias casas de bolsa han creado sus propias apps, lo que ha sido bien recibido por el propio mercado.

PerCapital cuenta con una aplicación de inversiones en Venezuela el cual permite acceder a un fondo mutual abierto desde cualquier dispositivo. De esta manera, el usuario puede acceder al portafolio de inversiones premium que ofrece la compañía. “El uso de las tecnologías nos ayuda a masificar el mercado de valores, el cual tiene dos grandes participantes: las empresas que necesitan financiamiento y los inversionistas con exceso de flujo de caja que requieren o están dispuestos a invertir. Por otra parte, nos ayuda a recolectar datos y ponerla a disposición de las autoridades para un mayor entendimiento de todo lo que el público local requiere”.

Indicó Pernía que tanto el mercado de renta variable o accionario como el de renta fija aún tienen mucho margen para crecer un 100% y que eso es posible si los recursos de los propios venezolanos son invertidos en el país. “Venezuela requiere inversión extranjera, pero los primeros en invertir tenemos que ser los venezolanos”.

-¿Cuáles cree que han sido los factores para lograr los resultados que tuvo la Bolsa de Caracas en los últimos años y especialmente en 2024?

-El año pasado para el mercado de capitales hubo una gran cantidad de avances a nivel institucional, donde se hizo un acercamiento no solo con el regulador (Superintendencia Nacional de Valores, Sunaval), sino con distintas autoridades en materia económica y financiera en el país. Esto conllevó a poner al mercado de valores en el mapa y en el radar de las autoridades gubernamentales ofreciendo básicamente la posibilidad de ser un instrumento no tan solo de inversión del ahorro del pequeño y mediano inversionista, sino que eso a su vez genera una posibilidad de financiamiento para las pymes y las grandes empresas también.

Cuando vemos al cierre del año la colocación de instrumentos de renta fija que se traduce en el financiamiento de las empresas fue un poco superior a los 40 millones de dólares, parte de estos montos fueron en bolívares y otra parte en dólares. Sin embargo, consideramos que ese monto pudiese incrementarse exponencialmente con el ajuste de varias leyes, normas y reglamentos, no tan solo del mercado valores, sino del sistema financiero nacional.

Es importante ver al sistema, tal cual como su palabra lo dice, como un sistema. Es el mercado de valores, es la banca, es el sector seguros, es el Banco Central de Venezuela. Si todos ajustan sus leyes, normas y reglamentos con el objetivo de poder hacer de la economía algo más fuerte y robusta, podemos ser beneficiados todos.

En materia de inversión, sí, el Índice Bursátil Caracas de la Bolsa ha superado en algunos casos a la inflación y a la devaluación. Sin embargo, más allá de eso, que es algo ya sabido, lo importante es ver qué es lo que se puede hacer en el futuro.

-Los inversionistas o las empresas han estado más interesados en la renta fija, ¿hay espacio para que el mercado accionario pueda crecer?

-El mercado accionario por tradición y, digamos hace falta cultura bursátil a nivel empresarial, no tan solo en Venezuela sino en toda Latinoamérica. El empresario no está acostumbrado a abrir su capital, motivo por el cual prefiere acudir a líneas de crédito o financiamiento a través de la emisión de renta fija. Eso por un lado.

Por otro lado, el mercado de acciones cotiza hoy en día única exclusivamente en bolívares. Pero por no porque la ley no lo permita, de hecho la ley del mercado valores permite emitir acciones en dólares. Sin embargo, no hay una armonía entre los avances que se han hecho en este sector y el resto de las instituciones relacionadas, no tan solo bancos, seguros y Banco Central, sino incluido el mismo Saren (Servicio Autónomo de Registro y Notarías).

Cuando se hace un documento de aumento de aumento de capital debes registrarlo en el Saren, y como la moneda de curso legal en el país es el bolívar, el organismo no va a aceptar un aumento de capital en dólares para escribir acciones en dólares en la Bolsa. Esto tiene soluciones, no obstante, se requiere la comunicación y la armonía y el trabajo en conjunto, no tan solo de la Sunaval (Superintendencia Nacional de Valores), que siempre es una institución pro mercado, sino también del resto de las instituciones.

Entonces, el mercado accionario puede crecer, 100% puede crecer, pero se requieren que se ajusten algunos parámetros para poder hacer que esto suceda.

-¿Cree que la Bolsa es una plataforma para canalizar las inversiones de aquellos que mantienen aún sus reservas sobre el mercado?

-En el país tenemos una cartera de crédito privada que son todos estos fondos o prestamistas que están buscando cubrir la necesidad de financiamiento de personas, empresas y pymes, que nosotros calculamos internamente puede alcanzar 500 millones de dólares, aproximadamente. Son básicamente financiamientos cuyas tasas oscilan entre 24% y 60% anual. Si comparamos lo que cerró la Bolsa en un monto promedio de 40 millones en renta fija en un año, pudiese llegar a ser hasta 500 millones de dólares o inclusive más.

Porque al formalizar todas estas operaciones de financiamiento con el mercado de valores que aparte funciona igual, son intermediarios que captan inversionistas para colocarlos en las empresas, lo mismo que hacemos en el mercado de valores, pero nosotros sumamos formalidad, seguridad e institucionalidad. Al mudarlo para acá le ofrecemos no tan solo una mayor posibilidad de financiamiento sino también oportunidades de inversión más transparentes y líquidas a las personas, ya que estos instrumentos por estar en mercado pueden ser comprados o vendidos día a día en jornadas bursátiles regulares.

Eso es parte del potencial crecimiento que vemos, que sabemos que es real porque los números están ahí. El país requiere inversión extranjera, pero los primeros en invertir en Venezuela tenemos que ser nosotros mismos los venezolanos.

Los números hablan. En el país la banca nacional en pasivos totales tiene más de 5.000 millones de dólares. Hay más de 2.000 millones de dólares en cuenta custodia. Hay más de 7.000 millones de dólares en efectivo circundando en la economía y hay más de 300.000 millones de dólares de los venezolanos colocados en el extranjero. Entonces, los venezolanos tenemos el dinero suficiente para poder financiar a las empresas productivas de nuestro país.

-¿Cómo se logra que esos recursos vengan al país?

-Para eso nuevamente se requiere la comunicación armoniosa entre todo el sistema financiero nacional y el resto de las instituciones relacionadas, como ya lo he comentado. Para ello es necesario también tecnología, es un principio universal que la innovación va mucho más rápido que la regulación y en esto menciono el caso de las criptomonedas, que es una tecnología nueva que todavía muchas jurisdicciones están viendo como regula. El uso de la tecnología nos ayuda a masificar el mercado de valores. Es lograr hacer el mercado de valores accesible, rápido, económico, líquido y seguro para los inversionistas.

En el caso venezolano, en PerCapital fuimos los primeros en sacar una aplicación operativa para el mercado de valores nacional a través de la aplicación de nuestro fondo mutual abierto. Hemos obtenido números bastante interesantes a nivel de inteligencia de datos y sabemos dónde están ubicados los clientes, cuál es su ticket promedio, cuáles son las virtudes que vienen en el instrumento y sabemos cuál es el apetito del público masivo.

Cuando vamos a aplicar tecnología e innovación al mercado de valores, pasamos no solo por el uso de aplicativos que es un esfuerzo a nosotros como intermediarios y casas de bolsa, sino también de las instituciones regulatorias para que entiendan esa data, porque eso no son proyecciones o creencias, estos son datos que los tenemos 100% aterrizados y que lo ponemos a la disposición para un mayor entendimiento de todo lo que el público local requiere.

-¿El pequeño inversionista tiene cabida en el mercado de valores?

-Todavía tienen posibilidades para poder tener acceso al mercado de valores venezolano. Cuando hablas de los pequeños inversionistas, es nuestra especialidad y es nuestro cliente favorito. Históricamente siempre fue un mercado institucional y para grandes inversionistas, pero actualmente ese sector se vio muy disminuido por distintas razones que ya todos conocemos y, el pequeño inversionista sí tiene entrada en el mercado de valores nacional.

La Caja Venezolana de Valores, por ejemplo, tiene más de 54.000 cuentas registradas con saldo, son cuentas custodias, inversionistas con saldo. Nosotros a través del aplicativo de nuestro fondo mutual tenemos más de 30.000 registros y más de 9.000 clientes activos invirtiendo en el fondo mutual. Y eso solo somos nosotros. Si el resto de nuestras colegas intermediarios se unen, ese número lo podemos multiplicar exponencialmente, es decir, podemos masificar las inversiones.

-Muchos emprendedores aún creen que pueden tener acceso al mercado, pero las regulaciones no se lo permiten. ¿Cuáles alternativas se les puede ofrecer?

–Hay mecanismos, sí, hay instrumentos, sí, pero básicamente el mercado de valores es un mercado especializado, formal, regulado y cuyo objetivo es no tan solo financiar a las empresas, sino también proteger al pequeño inversionista. Entonces, los emprendedores normalmente lo que requieren es capital de riesgo.

Y ahí es donde entran los fondos privados de inversión cuyos objetivos de rendimiento son muy superiores al mercado valores y están dispuestos a invertir en estos nuevos emprendimientos, correr el riesgo con los emprendedores, acompañarlo; pero por supuesto con el objetivo de obtener unos rendimientos exponenciales, pero con una altísima tasa de riesgo.

Entonces, el mercado de valores en su primera instancia es para empresas y pymes y si hay algunos instrumentos para emprendedores, en el caso de Venezuela tenemos los Valorem, que son títulos valores para emprendedores, sin embargo aún no son muy populares actualmente.

-Se han creado muchos fondos de inversión en los últimos años, ¿crees que esto continúe en el actual entorno de incertidumbre con la economía en el país?

-Efectivamente los fondos de inversión que en la Bolsa han empezado a aparecer bajo la figura de sociedades en promoción son interesantes porque buscan financiar distintos sectores de la economía nacional y hay cabida para más.

Por supuesto que sí, la necesidad de financiamiento en Venezuela, según los analistas y economistas, supera los 15.000 millones de dólares. Entonces, hay básicamente negocio para cualquier institución que se quiera dedicar a financiar a la empresas productivas del país. Ahora bien, hay que tomar en consideración algo, hay fondos de inversión que están inscritos en Bolsa y hay otros que están fuera de Bolsa.

Lo más importante de un fondo de inversión, al final lo que hace es captar dinero de inversionistas para colocarlo en instrumentos o en empresas que requieren financiamiento. Y eso requiere una gran cantidad de ética y formalidad ya que tienes que reportar bajo los estándares internacionales y locales. Se tiene que reportar la información de dónde está la cartera, cuáles son los activos, dónde está colocado el dinero, si hay algún tipo de morosidad o algún tipo de impago. Es decir, la evolución del fondo y su desempeño tiene que estar reportado de manera trimestral, semestral y anual a los inversionistas para mantener la transparencia. Nosotros, honestamente, no tenemos información de si los fondos que existen en el país cumplen con esos estándares o no.

Nosotros como fondo mutual, la ley nos obliga a hacerlo, la Sunaval nos obliga a hacerlo y mensualmente reportamos la información financiera y trimestral, semestral y anualmente nuestros reportes están disponibles en la página web para todos nuestros inversionistas.

-¿Crees que el venezolano tiene hoy en día mucho más confianza en el mercado de capitales?

-Las casas de bolsa, los operadores, la Bolsa de Caracas, la Sunaval, la Caja Venezolana de Valores, medios especializados como ustedes, todos en conjunto hacemos un esfuerzo comunicacional para educar al público, al empresario y al inversionista. Creo que el acceso a la información hoy en día es tan amplio que las personas sí tienen la posibilidad de educarse y a través del uso de tecnologías como las que nosotros ponemos a la disposición, la conclusión es que tienen muchísimo más acceso al mercado valores que en años anteriores.

Por otro lado, la confianza es algo que se gana y la confianza la da dos cosas: los números, porque al ver las personas que su dinero obtiene un rendimiento ajustado al riesgo que está corriendo, eso se le genera mayor confianza a la hora de invertir, y el segundo gran factor, el retirar su inversión, es decir, contar con su dinero de manera fácil y accesible.

También tienen que entender que el mercado de valores es igual a riesgo, que es una inversión para largo plazo, no es para dos meses; siempre hacemos hincapié en ese ejercicio comunicacional de educación bursátil de que una cosa es inversión, otra cosa es especulación y otra cosa es azar.

El mercado de valores sirve para la inversión y la especulación. Es decir, aquellas personas que quieren hacer crecer su patrimonio a lo largo del tiempo, eso es inversión. Aquellas personas que quieren obtener una utilidad de la manera más rápida posible, eso es especulación. Y aquellas personas que requieren ganar dinero de la noche a la mañana grandes cantidades, eso es azar y para eso el mercado de valores no está.

-¿Cuáles son los planes de PerCapital para este año para acompañar a las empresas con nuevas emisiones o se sus propuestas?

-Estamos terminando la fase dos de nuestro aplicativo móvil de manera que le ofrezca a los clientes no tan solo la posibilidad de acceder a un fondo mutual, sino de comprar y vender acciones y bonos en el mercado primario y secundario a través de la Bolsa Valores de Caracas. Es una aplicación donde cualquier venezolano o extranjero interesado en invertir en Venezuela puede hacerlo desde su celular de manera rápida, fácil, segura y que además de obtener los beneficios que pueda tener la inversión de su capital, pueda seguir sumando beneficios con empresas aliadas nuestras como microseguros y microfinanciamientos, distintas empresas que se nos están acercando para poder realizar ventas cruzadas.

Sobre nuevas emisiones, tenemos cinco empresas que son marcas representativas del país, unas con más de 50 años en el mercado, otras más recientes, pero sumamente llamativas y conocidas por el público de distintos sectores como consumo masivo, textiles, cosméticos que van a emitir con nosotros en los próximos meses, así que la invitación es para todo el público estar atento. Estas emisiones están planteadas todas en dólares y ser negociadas en esa misma moneda con rendimientos bastante atractivos para el público.

-¿Cree que el mercado de valores revierta lo que consiguió en años anteriores debido a las complicaciones que se prevén en la economía en 2025, como la baja de los ingresos en divisas?

–Creo que en la incertidumbre también se generan algunas oportunidades. ¿El mercado de valores puede verse afectado? Por supuesto que sí. Pero también puede verse potenciado. Todo depende lo que hagamos nuevamente todos los actores del mercado de valores y el sistema financiero nacional, para lograr que seamos una herramienta complemento del financiamiento bancario y una herramienta o punta de lanza para el ahorro en Venezuela, que sabemos que se ha visto disminuido.

Creemos que el Estado ya ha visto todas las virtudes de tener un sistema más abierto y creemos que lo va a seguir apoyando. Muchas decisiones no dependen de nosotros, sino de otros jugadores internacionales. Esperamos que las conversaciones de alto nivel de como resultado algo positivo para nuestro país.

Pero nuevamente rescato lo que comenté, los venezolanos tenemos los recursos necesarios para poder financiar el impulso de nuestra economía. Lo que tenemos que hacer es construir los canales y actualizar los canales existentes y conversar de manera armoniosa en mesas de trabajo con especialistas; que no se quede en la teoría, sino en la práctica para entonces hacer que las cosas sucedan. Eso es parte de la misa y el mantra que nosotros mantenemos a título personal, a título de equipo de trabajo y con nuestros clientes. Hacer que las cosas sucedan, capacidad de ejecución. Y sabemos que es 100% posible porque de manera orgánica lo hemos visto, lo que tenemos es que no hacerlo uno, sino hacerlo todos en conjunto.