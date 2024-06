Oliveros: dolarización evitaría liquidación de 2.500 millones de dólares en el mercado cambiario

El economista socio-director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, es de los que opinan que la dolarización ofrece más ventajas que desventajas en el contexto actual para Venezuela, contrario a lo que piensa el gobierno nacional.

A juicio de Oliveros, la dolarización profundizaría la reducción de la inflación liberando dólares, los cuales pueden utilizarse en otras prioridades.

Estima que en 2024 el gobierno deba liquidar alrededor de 5 mil millones de dólares en el mercado cambiario para que no se dé la devaluación del bolívar frente al dólar. «Vamos a suponer que reduces eso a la mitad: 2.500 millones de dólares, te liberas de los 2.500 millones de dólares restantes», que el gobierno venezolano puede en invertir en la mejora de servicios públicos, reparación de carreteras, hospitales, entre otros.

«No le sobra el dinero al Estado. Venezuela hoy es un país pobre en términos de sus ingresos, entonces tiene que hacer uso eficiente de lo poco que está entrando», expresó el socio-director de Ecoanalítica a Unión Radio el 5 de junio.

Más pros que contras

No obstante, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, recientemente ha hecho un llamado a los empresarios a impulsar la desdolarización, pues según ella «ganamos todos».

«Si nosotros desdolarizamos obviamente vas a tener tu política monetaria vas a tener mayor facilidad para tu política crediticia que es algo que piden mucho, para la producción y vas a tener control, no vas a tener este desfase ni vas a tener impacto en inflación», argumentó Rodríguez durante la inauguración de la Expo Fedeindustria 2024.

Para Oliveros que el gobierno promueva la desdolarización tiene que ver un factor ideológico, pero también de autonomía.

«El gobierno está una situación complicada, es decir, no tiene acceso a financiamiento: no se puede financiar internamente porque la banca tiene una situación crítica y no hay excedente para prestar, no se puede financiar afuera porque está sancionado, está en default con la deuda. Al final el único financiamiento que está tratando de usar es el que viene del Banco Central de Venezuela (BCV)».

Razonó que cada vez que se avanza hacia la dolarización el financiamiento del BCV pierde peso. Aún así, insistió en que la dolarización ofrece más ventajas.