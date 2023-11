OpenAI, creadora de ChatGPT, anuncia la salida de su CEO

La empresa de inteligencia artificial OpenAI, la creadora del ChatGPT, anunció este viernes la «salida» de Sam Altman como consejero delegado y miembro de la junta directiva, al haber perdido la confianza de la junta directiva.

La junta directiva publicó un comunicado sobre una «transición de liderazgo» en el que indicó que concluyó que Altman «no fue consistentemente honesto en sus comunicaciones» con el órgano, lo que «perjudicó su capacidad para ejercer sus responsabilidades».

«La junta directiva ya no tiene confianza en su capacidad para seguir liderando OpenAI», indica el mensaje, en el que se nombra a Mira Murati, hasta ahora jefa de tecnología, como consejera delegada interina mientras se busca a un candidato «permanente».

«OpenAI estaba estructurado deliberadamente para promover nuestra misión: asegurar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad«, dice el órgano sobre un tipo de tecnología que todavía no se ha logrado desarrollar y que cada vez es más parecida a la inteligencia humana.

Los directivos vuelven a referirse de manera escueta a Altman, el rostro visible de la empresa y de la era de innovación en este campo, solo para agradecerle sus «muchas contribuciones», incluyendo su fundación, en 2015, y su «crecimiento».

Altman cofundó y copresidió OpenAI junto a Elon Musk, que dejó la empresa en 2018.

OpenAI tiene un acuerdo multimillonario con Microsoft y está en la cresta de la ola de los avances en inteligencia artificial generativa desde que lanzó, hace casi un año, el ChatGPT, un chatbot que se hizo viral por su capacidad para conversar con usuarios humanos.

Otro cambio anunciado hoy es la salida del presidente de la junta directiva, Greg Brockman, que «seguirá con su papel en la empresa, reportando al consejero delegado».

OpenAI, que está estructurada como una empresa sin ánimo de lucro y gobernada por una junta directiva de mayoría independiente -los miembros independientes no tienen participación en el capital-, aseguró que sigue «completamente comprometida» con su misión.

La junta consiste en el jefe científico Ilya Sutskever, que no es independiente, y en Adam D’Angelo (consejero delegado de Quora), Tasha McCauley (emprendedora tecnológica) y Helen Toner (académica del Georgetown Center for Security and Emerging Technology).

EFE