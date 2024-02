¿Será más difícil distinguir lo que es real en internet con Sora?

El jueves 15 de febrero una de las compañías líderes en inteligencia artificial, OpenAI, lanzó al mercado a Sora, un sistema que crea videos a partir de instrucciones en texto, los cuales parecen sacados de una película de Hollywood.

OpenAI especificó que Sora puede generar videos de hasta un minuto de duración manteniendo la calidad visual, cumpliendo con las indicaciones del usuario.

Por el momento la tecnología está disponible sólo para algunos artistas visuales, diseñadores y cineastas «para obtener comentarios sobre cómo poder avanzar este sistema para que sea más útil a los profesionales creativos», según dijo la empresa a través de un comunicado publicado en su página web.

«Sora es capaz de generar escenas complejas con múltiples personajes, tipos específicos de movimiento y detalles precisos del sujeto y el fondo. El modelo comprende no sólo lo que el usuario ha pedido en el mensaje, sino también cómo existen esas cosas en el mundo físico».

Además, asegura que el sistema tienen un «profundo» conocimiento del lenguaje, lo que le permite interpretar indicaciones con precisión, generando personajes «convincentes» que expresen «emociones vibrantes».

No obstante el modelo tiene debilidades. Puede presentar dificultades para simular con precisión la física de una escena compleja y es posible que no comprenda casos específicos de causa y efecto. Por ejemplo, una persona puede darle un mordisco a una galleta, pero después, es posible que la galleta no tenga la marca del mordisco.

Sora y la desinformación en línea

A todas estas, Sora podría convertirse en una manera rápida y barata de crear desinformación en línea, como indica un artículo publicado por The New York Times, haciendo aún más difícil distinguir lo que es real en internet.

«Me aterra por completo que este tipo de cosas influyan en unas elecciones muy reñidas», comentó Oren Etzioni, profesor de la Universidad de Washington especializado en inteligencia artificial. También es fundador de True Media, una organización sin fines de lucro que trabaja para identificar la desinformación en internet en las campañas políticas.