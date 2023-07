Bloomberg: Venezuela explora acuerdo con la UE para reducir emisiones de gas metano

Venezuela se encuentra en conversaciones iniciales con la Unión Europea sobre un plan de US$ 1.500 millones para capturar sus emisiones de metano y exportarlas al bloque como gas natural con la ayuda de Eni SpA y Repsol S.A.

El proyecto utilizaría una parte de los fondos de la Iniciativa Global Gateway de la UE para recolectar emisiones de pozos petroleros inactivos y la deteriorada infraestructura de Venezuela, según personas con conocimiento de la situación y documentos a los que tuvo acceso Bloomberg

Seguidamente, ese gas se enviaría después a Trinidad para ser licuado y enviado a Europa.

El plan ayudaría a Venezuela, que alguna vez fue uno de los mayores productores de crudo del mundo, a reducir la contaminación de las instalaciones de la compañía petrolera estatal al tiempo que reforzaría los suministros de gas natural de la UE en medio de la guerra de Rusia con Ucrania. El metano es un gas de efecto invernadero que es unas 80 veces más potente que el CO2 durante un período de 20 años.

Las conversaciones aún se encuentran en una etapa muy preliminar, según un portavoz de la Comisión Europea. El primer paso será un estudio de factibilidad para determinar el alcance de las reparaciones, y aún deben acordarse arreglos de financiamiento, agregó la persona.

Aunque no se ha fijado una fecha exacta de inicio, se espera que el proyecto esté listo en unos dos años. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmó el plan, sin dar más detalles. El gigante energético italiano Eni, la española Repsol y la francesa Etablissements Maurel & Prom SA ejecutarán parte de los trabajos de acondicionamiento de los centros, plantas y gasoductos de Petróleos de Venezuela SA.

El plan incluye la construcción de un gasoducto de 90 kilómetros que conectará Venezuela y Trinidad por unos US$ 350 millones y tomaría entre 36 y 48 meses desde la investigación hasta la construcción. PDVSA, Eni, Repsol y Maurel et Prom no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Emisiones de metano

Venezuela es el segundo país productor de petróleo y gas con mayor intensidad de emisiones de metano, solo por detrás de Turkmenistán, según datos de la Agencia Internacional de Energía. La nación sudamericana quemó y expulsó alrededor de 1,2 kilogramos de metano por Giga Joule de energía producida.

Los líderes de la Unión Europea (UE) están tratando de reanudar las relaciones con América Latina en una competencia por la influencia con Rusia y China, pero las disputas sobre la invasión de Ucrania por parte de Moscú están obstaculizando sus esfuerzos.

La UE anunció el lunes que ayudará a invertir más de 50.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe hasta 2027 en energía limpia, materias primas críticas, salud y educación. El jefe de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, señaló la necesidad de ayudar a Venezuela a reducir sus emisiones en una entrevista en El País en mayo.

“Venezuela es uno de los países que más metano produce para beneficio de nadie, mientras que en la UE necesitamos gas”, declaró Borrell al diario. “Estamos pensando en un proyecto que nos permita extraer este gas, llevarlo a Trinidad y Tobago para licuarlo allá y enviarlo a Europa”, añadió.

Fuente: Bloomberg