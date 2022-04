Para la empresa privada ha sido problemático lidiar con las sanciones

Víctor Álvarez R.- El mundo no es unipolar. Los países sancionados por EEUU y UE no se quedan aislados sino que se apoyan entre sí. “Ya son tantos los países sancionados -y tienen tanto tiempo sancionados-, que se ha ido conformando una economía “globalizada”, de los países que operan bajo sanción, una economía paralela a la que no tocan los sistemas de control estadounidense y, aun cuando está permanentemente perseguida, opera a la sombra, en contravía de lo que podría y debería desear Venezuela”.

Así lo afirma el expresidente de Consecomercio y de Fedecámaras, Jorge Botti, quien agrega que para el sector privado ha sido problemático lidiar con el tema de las sanciones: “Estamos hablando de cierres de cuentas, de dificultad para hacer transferencias, de sobrecumplimiento con el tema de poder tener acceso a proveedores usuales en Estados Unidos, etcétera”.

Botti hace tres recomendaciones para corregir los efectos colaterales de las sanciones sobre la empresa privada venezolana:

La primera de ellas es que haya un claro mensaje del alto gobierno de los Estados Unidos , directamente de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, o en su defecto de la OFAC sobre el deseo de flexibilizar las sanciones y que hay conocimiento pleno sobre el efecto indeseado que ha habido sobre el sector privado. Creo que eso lanzaría un mensaje para todos los actores económicos y eso no lo hemos visto.

En segundo lugar, una apertura de un canal expedito de comunicación con el órgano regulador, con la OFAC específicamente, para que tanto proveedores como organismos financieros internacionales y negociantes locales, agentes económicos locales venezolanos puedan, hacer consultas sobre determinadas operaciones, algo que es excesivamente costoso y tedioso en estos momentos.

En tercer lugar, debería haber algunos avisos concretos, específicamente de la OFAC, sobre estos temas para lograr, insisto, mandar un mensaje a los organismos, sobre todo a los sectores empresariales americanos, europeos y organismos financieros, en el sentido de que no se cargue la mano sobre el denominado sobrecumplimiento que hay con respecto las sanciones.

