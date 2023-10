VenAmCham: 87% de las exportaciones entre Venezuela y EE.UU. son petroleras gracias al «efecto Chevron»

Luis Vicente García, gerente general de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (VenAmCham), resaltó que la licencia otorgada a Chevron para operar en el país ha influido en el incremento del flujo de ingresos comerciales entre Venezuela y Estados Unidos.

Sin embargo, acotó que “estamos hablando de cifras muy pequeñas todavía”.

En entrevista concedida a Unión Radio, García precisó que ya se ha comenzado a observar la importancia del efecto Chevron “porque las exportaciones venezolanas están creciendo”.

“La balanza comercial durante el primer semestre de 2023 fue de US$ 2.600 millones en comparación con US$ 1.300 millones de hace un año, estamos hablando de 110% de crecimiento en el monto de lo que se ha venido exportando”, precisó.

Sostuvo que las exportaciones petroleras comienzan a ser las más importantes, en este semestre fueron «US$ 1.200 millones representando 87% del total de exportaciones”.

En cuanto a las importaciones petroleras señaló que alcanzaron US$ 170 millones, 18% de las exportaciones, porque el resto de más de US$ 1.000 millones de importaciones no petroleras, representan 85% del monto de esta balanza”.

Apuntó que estas importaciones no petroleras en su mayoría las constituyen equipos y repuestos de aparatos electrónicos para la industria y en el sector alimentos.

Destacó que generalmente en el segundo semestre del año las cifras serán mayores debido a las festividades navideñas.

Con respecto al plano geopolítico, apuntó que la actual situación mundial lleva a que el petróleo siempre sea importante. “Acabamos de ver que con esta invasión el fin de semana hacia Israel de nuevo sube el precio del crudo porque hay una tensión mundial, además de Rusia y Ucrania y los otros conflictos en África y Oriente Medio”, dijo.

