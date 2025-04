Aranceles. Déficit Comercial y Bolsa

Daniel Lahoud.- Hay dos temas que ruedan en el ambiente económico y que parecen estar relacionados, el primero es el de los anuncios arancelarios de Trump, y el otro la caída experimentada en las bolsas. Vamos a enfocarnos en ellos.

En nuestro artículo anterior nos referimos a la incidencia de los aranceles en la política y sus efectos que comentamos que iba contra el consumidor del país que los aplica, en este vamos a darle una visión un poco más práctica extraída de la historia.

La Historia del Arancel

Estados Unidos nació el 4 de julio de 1776 con la declaración de independencia y ese proceso que no fue producto de la iluminación del sol de aquel día, más bien fue un proceso que se inició precisamente en el establecimiento de aranceles excesivos por parte de Inglaterra, los ingleses querían resolver un problema fiscal aplicando impuestos a sus colonias. Aquí nos tenemos que ir todavía más atrás, en 1215 el parlamento inglés obligó a “Juan Sin Tierra” a firmar un documento que se denomina “Carta Magna Liberatorum” y ese documento que es, sin serlo la constitución inglesa, reza que el “Rey no tiene derecho para imponer impuestos y quien los tiene es el Parlamento.” La reacción inicial se dio en 1774, cuando los norteamericanos conformaron el Primer Congreso Continental, que rechazó los aranceles y las denominó “Leyes intolerables.” Este proceso se fue recrudeciendo hasta que estalló la guerra y concluyó aquello en la constitución de la nación denominada “Estados Unidos de América.”

A pesar que el problema con Inglaterra se inició por esos aranceles, la manera más sencilla de recaudar era el cobro de aranceles y por ello, el arancel antecedió al proteccionismo, aunque se convirtió en instrumento preferido de los proteccionistas. Por ello, en el mismo Estados Unidos intentaron elevar el arancel, en 1828 propusieron uno, que llamaron el Arancel de la Abominación, que fue combatido férreamente por los representantes de los estados del sur de los Estados Unidos, y de esa manera no se pudo imponer este arancel sino hasta después de la guerra de secesión, y así Estados Unidos con este nuevo arancel denominado Morrill (1861) se convirtió en un país proteccionista, que iba a contrapelo de lo que venía haciendo Inglaterra desde 1846 con la derogación de las leyes del trigo.

Este arancel fue suavizado con una ley denominada Underwood (1913) y luego recrudecido en medio de la Gran Recesión, con el llamado Arancel Smooth-Hawley (1930) que lo llevó a los mismos niveles de los de la abominación. Luego se modificó un poco en 1934, manteniéndose siempre elevado, hasta que en 1947 con la firma de los Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio (GATT) Estados Unidos comenzó una reducción significativa de los aranceles a niveles que nunca superaron el 5%.

Fíjense que las leyes arancelarias no tienen los apellidos de los presidentes, porque en USA, de acuerdo a su constitución, el presidente no tiene la potestad de fijar aranceles, y por ello, en algunas ocasiones era una solicitud del presidente a los Representantes y Senadores, quienes elaboraban la ley en cuestión.

El Déficit Comercial

Este es otro elemento extraído del discurso de Trump, Estados Unidos en 1944 al final de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los proponentes de la reforma del sistema financiero internacional y así en Bretton Woods (en el estado de la Unión llamado New Hampshire), nacieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esos acuerdos establecían lo que se denominó el Patrón Oro–Dólar, y de esa manera USA se convirtió en el emisor de la principal moneda de cambios internacionales, ese acuerdo suponía un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro a 35 dólares por onza troy de Oro Monetario. Ese cambio fijo se rompió en 1971, cuando el gobierno americano decidió desvincular la emisión del dólar del oro.

Desde ahí, Estados Unidos comenzó a desindustrializarse y convertirse en una economía de servicios que importa más que lo que exporta, y eso puede observarse en el siguiente gráfico producido por el mismo Banco de la Reserva Federal:

En ese gráfico todos los valores son negativos, porque siempre la economía americana desde la década de los 70 tiene déficit comercial. Eso no necesariamente es malo, es el resultado de una política que siguió Estados Unidos desde la suspensión de los acuerdos de Bretton Woods, y ocurren fundamentalmente porque quienes le venden a USA aceptan el dólar, y se quedan en él, porque confían en lo que hasta el presente se realiza en sus administraciones políticas. El déficit comercial no hace a una nación menos rica o más pobre.

Aquí hay que aclarar algo fundamental, nivel elevado de precios no es inflación, y esta política que reina desde 1971 procuró que los norteamericanos tuviesen bajos niveles de precio, y por tanto alto poder de compra (¿no es eso riqueza?). Claro, si los norteamericanos compran productos hechos fuera de su territorio, es porque los satisfacen, y porque esos productos son más eficientes que los que pudieran hacer ellos, eso es inteligente, cosa que parece no ser lo destacable en el equipo que apoya al nuevo inquilino de la casa blanca.

Otra cosa, la política de aranceles no es inflacionaria, pero si alterará, de aplicarse al nivel de precios que tienen acostumbrados los norteamericanos, por lo que el principal perjudicado de esa política es el consumidor norteamericano, y no es uno son cientos de millones.

Como dijimos, Norteamérica se especializó en servicios y le elevó al sueldo a sus ciudadanos para que compraran todo fuera de USA y lo hacen, y son felices. Si Trump quiere volver atrás debe hablar claro y decir a los ciudadanos americanos: “quieren que les baje sus sueldos, para que volvamos a ser eficientes, y así poder producir y exportar”, porque esta es la única manera en la que una fábrica dejaría de estar en China y se iría al territorio norteamericano. Creo que, si Trump es sincero, pierde esa jugada y como decía Schwarzenegger “Hasta la vista baby”.

Las Bolsas y la Recesión

Tengo que confesar que a mí no me gusta la expresión “dinero inteligente,” el dinero es una mercancía, como cualquier otra y no puede tener características humanas, los humanos sí y las bolsas al ser una reunión de humanos, manifiestan esa inteligencia de negocios que parece que escasea en el equipo de la casa blanca, me disculpan, pero las cuentas que Trump mostró en su alocución dan vergüenza, y no son dignas de alguien serio, si él está acostumbrado a hacer eso con sus adversarios empresariales, tiene que entender que sus negocios no son la presidencia de un país que se considera líder del mundo occidental. Nixon por menos renunció.

Las Bolsas muestran su malestar ante los anuncios, y aunque he sido bastante tajante en que debe haber un crack y una recesión en puertas desde hace tiempo, lo que ocurre no es un crash, yo esperaría una caída mucho más violenta, y en consecuencia un inicio del proceso definitivo de una recesión. Hasta ahora las bolsas han mostrado su malestar ante las insensateces de quien dirige el poder ejecutivo de los EEUU.

Por lo pronto, quiero dejar en claro que todos esos cálculos que salen en los artículos de prensa de pérdidas en el mercado bursátiles son puro amarillismo (¿habrán consultado a los asesores de Trump?), no hay hasta el 3 de abril, las señales de un Crash. Sin embargo, las bolsas el lunes 7 de abril, las bolsas de Asia y Europa están muy deprimidas y los futuros prometen un día terrible en Wall Street. Mis indicadores hace más de dos años que anticipan un Crash, pero este no ha ocurrido, de repente, la excusa del mercado para ajustarse y las economías para iniciar la recesión que ajustará la locura que inició el FED en 2008, será el famoso anuncio de Trump. En el intento de hacer esto algo serio, nadie puede estimar cuanto se perdió, cada quien puede, si es inversionista decir, ”…perdí tanto,” y eso no es extrapolable, porque de seguro, esa cifra es distinta para cada uno de los participantes, algunos ganan, otros pierden, y eso nunca significa que sea un juego de “suma cero”. Es como la vida, es la vida, es la bolsa y la vida.

@daniellahoud

