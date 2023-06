Fetraharina: cesó operaciones el molino de trigo con mayor capacidad de producción en Venezuela

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, (Fetraharina) Juan Crespo, informó que cesó operaciones el molino con mayor capacidad de producción en el país, que procesaba 30.000 toneladas de trigo.

«Acaba de cerrar el molino más grande en Venezuela, que tenía un capacidad instalada para 30.000 toneladas de molienda de trigo. Ahí se sacaban 200.000 sacos mensuales, de 45 kilogramos», expresó.

En una entrevista concedida a Unión Radio explicó que el principal motivo de este cierre es la competencia desleal que experimentan los empresarios nacionales del sector con los productos terminados que llegan a Venezuela.

«Traer la pasta de afuera, vale US$ 0,70, producirla en Venezuela cuesta US$ 1,35 (…) Hoy en día todo lo que entra viene de Brasil, Turquía, Italia, todo llega terminado (…) No es exageración, nos vamos a convertir en un Aruba, Curazao, que ahí no hay empresas, todo es containers», dijo.

Advirtió que, con el cierre del molino que pertenecía al grupo Mimesa, 300 trabajadores se quedaron sin empleo.

Indicó que el mejor trigo para la producción es el proveniente de Canadá y Estados Unidos. Aclaró que el ruso dejó de ser una opción para la industria porque presentó 60% de impurezas, lo que generó un aprovechamiento inferior de rubro.

