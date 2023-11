Cestaticket ha perdido más del 30% de su valor inicial, según ONG

El pasado 1 de noviembre se cumplieron seis meses desde el último aumento salarial decretado por el Ejecutivo nacional, que llevó el valor del cestaticket de Bs 45 a Bs 1.000 y desde entonces, perdió 30% de su valor inicial y ahora equivale a US$ 28,44.

La ONG Acceso a la Justicia recordó que el cestaticket fue aumentado mediante Decreto N°4.805, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.746, pasando de Bs 45 a Bs 1.000, que para el momento era equivalente a unos US$ 40, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

En el artículo 5 del mencionado Decreto, se estableció que el Ejecutivo ordenaría el ajuste mensual, tomando como referencia el tipo de cambio del BCV, pudiendo ordenar su ajuste a efectos de proteger el valor del mismo y el poder adquisitivo de los trabajadores, sin embargo, no ha sido así.

En su cuenta en X, antes Twitter, se refirió un dictamen de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo de fecha 26 de octubre de 2023, solicitado por el Sindicato del Central Azucarero de Portuguesa, que interprete la forma de fijación del valor del cestaticket.

«El referido dictamen señala que para proteger el valor del cestaticket y el poder adquisitivo de los trabajadores, el monto del mismo deberá ajustarse mensualmente, con una base de cálculo de 40 dólares o 0,66 petros, según el valor de cambio publicado por el BCV».

Pero, el artículo 5 del Decreto de mayo no establece un anclaje de los 1.000 bolívares al petro, explicó la ONG.

«Los dictámenes emitidos por la consultoría jurídica del ministerio no tienen carácter vinculante u obligatorio. El decreto del Ejecutivo nacional dice que se revisará mensualmente el valor del cestaticket y si es el caso, se ajustará, lo cual no ha ocurrido, es decir, es potestativo del Ejecutivo nacional hacerlo o no«, añadió.

Con información de El Regional del Zulia