El crudo Brent podría escalar a los US$ 110 este invierno, según consultora

El precio del barril del Brent ha alcanzado este mes los US$ 94,27, una cifra que se ha convertido en su máximo valor anual y que ha confirmado un crecimiento del 31%, desde el pasado mes de junio, en el que llegó a cotizar US$ 71,88 por barril. Según apuntaron los expertos de la consultora energética Tempos Energía, «las previsiones de cara al invierno apuntan a una horquilla de entre US$ 85 y US$ 110».

Para el director general de la consultora estratégica, Antonio Aceituno, «esta gran pendiente alcista, que sitúa a los futuros del Brent por encima de los 93 dólares por barril tras más de 14 meses sin hacerlo«, encuentra sus causas en una «compleja ecuación, en la que se unen las diferenciadas situaciones económicas de los países más influyentes del mercado, las merma en la producción de la OPEP+ y la vigente caída del euro frente al dólar».

En este panorama internacional, la economía estadounidense está mostrando una «verdadera resiliencia», dibujando «lo que podría ser un aterrizaje relativamente suave, evitando así una recesión significativa».

Esto se ha desprendido de factores como el aumento de un 0,6% en las compras minoristas con respecto a julio, la disminución de solicitudes de empleo en 13.000 unidades y el máximo de seis meses logrado en la actividad del sector servicios, lo que envía al mercado una potente señal de la recuperación de este player.

«Es la sensación de estar ante el mercado más ajustado en una década lo que está apreciando al brent», ha indicado Aceituno, quien ha recordado «la importancia del anuncio de Rusia y Arabia Saudí de recortar en 1,3 millares de barriles diarios la producción hasta final de año» en este aspecto.

Asimismo, ha influido en esta tendencia alcista el «optimismo» en torno a la demanda de China, país que ha crecido un 4,5% en agosto respecto al año anterior, acelerándose desde el ritmo del 3,7% observado en julio, datos que sugieren que el gigante asiático «transita por la senda de la recuperación».

Fuente: Europa Press