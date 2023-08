Financiamiento con “Bonos de Prenda” inicia operaciones en Bolpriaven

Este 25 de agosto se registró la primera operación financiera en la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven), a través del llamado instrumento de compraventa de “Bono de Prenda”, con lo que la bolsa agrícola del país ofrece nuevos mecanismos para seguir desarrollando el mercado de valores nacional y al agronegocio.

Esta operación consiste en un contrato mediante el cual un puesto de bolsa vendedor, en representación de su mandante, enajena un Bono de Prenda a un puesto de bolsa comprador. Los Bonos de Prenda son documentos financieros expedidos por un Almacén General de Depósito, de conformidad con las disposiciones legales vigentes en Venezuela que regulan la materia.

Son títulos que podrán ser admitidos para ser negociados en operaciones financieras, siempre que el Certificado de Depósito correspondiente represente bienes subyacentes, por su naturaleza o destino agrícola.

La operación realizada por medio de Bolpriaven fue registrada el jueves 24 de agosto para la rueda de negocios del viernes 25 de agosto. Fue una operación de 237 toneladas métricas de maíz amarillo a US$ 263,00 la tonelada métrica, con un lapso de vencimiento a 60 días y con un rendimiento anual del Bono de Prenda de 10%, cuyo valor facial es de US$ 62.331,00, acordándose la operación a US$ 49.864,80.

Con esta operación se inicia una nueva fase en la bolsa agrícola de Venezuela facilitando el financiamiento de gremios, agroindustrias y toda empresa que cuenten con inventarios de productos de origen o destino agropecuario que se puedan monetizar y por otro lado, inversionistas interesados en rendimientos del mercado de valores con la garantía del producto.

Esta operación de Bono de Prenda fue realizada por el puesto de bolsa Agronet Casa de Bolsa de Productos Agrícolas.

A la fecha, se han realizado 14.044 operaciones en la modalidad de entrega física anticipada. El acumulado en bolívares asciende a Bs 19.756.844.560,78 o US$ 744.790.906,47, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Nota de prensa