Guacamayas, Tepuyes, Instituciones y Estabilidad ¿Cómo atraer Flujos masivos de Inversión Extranjera de Calidad?

Daniel Cadenas.- Venezuela necesita atraer grandes Flujos de Inversión Extranjera Directa y de Calidad. El minúsculo tamaño del sector bancario y la insuficiente oferta de crédito interno para el sector privado, hacen de la Inversión Extranjera Directa una necesidad imperiosa, si es que realmente queremos crecer a tasas significativas y de forma sostenida. Además, la Inversión Extranjera tiene otros beneficios, al implantar tecnologías de punta y practicas gerenciales modernas, que de otra forma seria imposible tener. ¿Como atraer flujos masivos de ese tipo de inversión? ¿Qué es lo que incentiva a los inversionistas extranjeros a localizar sus inversiones en un país y no en otro?

Una visión ingenua y desinformada, puede asumir, erróneamente, que bastan las bellezas naturales (Guacamayas, Tepuyes y Playas) o la abundancia de Petróleo y Gas. Pero no es así. Entonces ¿Qué?

¿Cuáles son las causas que motivan a ese tipo de inversionistas a decidir donde localizar sus inversiones? Vemos que dice la evidencia al respecto y en particular en referencia a las Empresas Multinacionales como inversionistas. Esa evidencia identifica 6 causas determinantes:

CALIDAD INSTITUCIONAL: Las investigaciones confirman el importante papel que desempeña la calidad institucional a la hora de determinar los flujos de Inversión Extrajera. La baja calidad institucional implica un mayor costo de hacer negocios y mayores costos de transacción.

ESTABILIDAD POLITICA Y MARCO REGULATORIO: Es probable que las Empresas Multinacionales eviten países con alta inestabilidad, ya que esto puede implicar cambios repentinos en el marco legal y un mayor riesgo de expropiación.

CORRUPCION Y BUROCRACIA: De manera similar, los inversionistas de alta calidad o alto perfil, como las Multinacionales, tienden a evitar países con altos niveles de corrupción y burocracia, ya que implican un costo adicional directo para hacer negocios.

ESTADO DE DERECHO Y RESPETO POR LA PROPIEDAD PRIVADA: Por otra parte, las empresas multinacionales valoran positivamente el cumplimiento del Estado de derecho y los derechos de propiedad privada.

FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS: La facilidad para hacer negocios (por ejemplo, en términos de acceso a financiación, regulación comercial y número de pasos necesarios para iniciar un negocio) es otro factor importante de la entrada de Inversión Extranjera Directa.

ESTABILIDAD MACROECONOMICA: La ausencia de grandes oscilaciones en la inflación y los tipos de cambio es una ventaja de localización que puede atraer Inversión Extranjera Directa, al reducir los riesgos relacionados con el valor esperado de los activos y las ganancias. Por cierto: la estabilidad macroeconómica es clave para atraer inversión extranjera directa en el sector financiero (la cual necesitamos y muchísimo), pues la evidencia muestra que es un determinante fundamental de la toma de decisiones para localizar recursos en este tipo de inversionistas.

La pregunta del millón de dólares, o de las 64.000 lochas es: ¿cómo anda Venezuela como país receptor en esas 6 dimensiones? Guacamayas, Playas y Tepuyes, no nos van a ayudar mucho, ni siquiera para atraer Inversión Extranjera en el sector turismo, si lo relevante falla.

Veamos un ejemplo concreto: Se desea atraer inversiones masivas en el sector petrolero, pues nos ufanamos de tener las mayores reservas de petróleo del mundo y es imperioso levantar la producción petrolera. Un criterio clave que toman en cuenta las empresas petroleras al momento de tomar sus decisiones, es el “government take”. El government take es un concepto mayoritariamente usado por la industria petrolera para calcular, en términos de impuestos, cuánto deben pagar una compañía por llevar a cabo un proyecto de producción de hidrocarburos. Según cálculos confiables, el government take vigente ascendería a un promedio de 92%, lo que convierte a Venezuela en el país con impuestos más altos para la industria petrolera en el mundo. Difícil pensar que alguna empresa va a realizar inversiones masivas, para que el gobierno se quede con el 92% del valor de los beneficios. Las empresas que están aumentando su producción petrolera, son aquellas que ya estaban acá y lo hacen motivadas fundamentalmente para cobrarse antiguas deudas, que su socio (PDVSA) tiene con ellas, pero es difícil que localicen mayores o masivos recursos, con un goverment take tan absurdamente alto. Cualquier ventaja geográfica que tengamos, queda anulada ante tal despropósito. Acá, es donde las narrativas que centran la atracción de inversiones en la geografía y la dotación de recursos, chocan contra la realidad.

Muchas cosas deben cambiar radicalmente y rápido, para que seamos un país receptor de inversiones extranjeras de calidad, empezando por la mentalidad de los hacedores de políticas y responsables de la economía.

@macro_dc