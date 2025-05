Apple enfrenta un golpe de 900 millones de dólares por los aranceles de Trump

Los aranceles podrían sumar US$ 900 millones a los costos de Apple este trimestre, dijo el jueves el CEO de Apple, Tim Cook, al revelar que el gigante tecnológico estaba trasladando la producción de iPhones vendidos en Estados Unidos de China a la India.

“Suponiendo que las tasas, políticas y aplicaciones arancelarias globales actuales no cambien durante el resto del trimestre y no se agreguen nuevos aranceles, estimamos que el impacto sumará US$ 900 millones a nuestros costos”, dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias trimestrales.

Dado que parte de la producción del iPhone ya se ha trasladado a la India en los últimos años, Cook dijo que esperaba que “la mayoría de los iPhones vendidos en EE.UU. tengan a la India como país de origen”.

El anuncio de que Apple está diversificando su cadena de suministro global más allá de China de una manera tan importante subraya el impacto de los aranceles astronómicos del 145% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump contra el gigante asiático.

Alrededor del 90% de la producción del iPhone de Apple, su producto más rentable, se ha mantenido en China, a pesar de los esfuerzos por aumentar la fabricación en otros lugares, según la firma de servicios financieros Wedbush Securities.

Si bien la exención de los aranceles “recíprocos” de China a los teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos que contienen semiconductores ha librado a los iPhones de los gravámenes más severos, los productos fabricados en China aún enfrentan un impuesto mínimo del 20%, según Cook.

Las acciones de Apple cayeron casi un 4% en las operaciones posteriores al cierre de la sesión tras la presentación de resultados, lo que refleja las preocupaciones de los inversores sobre las perspectivas inciertas que plantean los aranceles y la inestabilidad de la cadena de suministro.

También puede leer: Wall Street extiende su racha alcista

“Tenemos una cadena de suministro compleja. Siempre hay riesgos en ella”, dijo Cook. “Lo que aprendimos hace tiempo fue que tener todo en un solo lugar conllevaba demasiado riesgo”.

Cook afirmó que la mayoría de los productos de Apple para mercados fuera de Estados Unidos seguirán fabricándose en China. Vietnam se convertirá en el origen de casi todos los iPads, Macs, Apple Watches y AirPods vendidos en Estados Unidos, añadió.

A pesar de las dificultades arancelarias, Apple reportó finanzas sólidas en el trimestre de enero a marzo. Los ingresos aumentaron un 5% en los primeros tres meses del año, alcanzando los US$ 95.400 millones, en comparación con el mismo período de 2024, superando las expectativas de los analistas. Los ingresos por iPhones aumentaron un 2%, alcanzando los US$ 46.800 millones.

“En el trimestre de marzo, tuvimos un impacto limitado de los aranceles, ya que pudimos optimizar nuestra cadena de suministro e inventario”, afirmó Cook.

Sin embargo, sus ventas en la región de la Gran China, incluyendo Hong Kong y Taiwán, cayeron ligeramente a US$ 16.000 millones, una disminución de aproximadamente el 2% con respecto al año anterior. Esta caída se produce cuando Apple se enfrenta a una creciente competencia de los fabricantes locales de teléfonos inteligentes en China, su segundo mercado más grande.

La administración Trump está ansiosa por lograr que Apple traiga la producción del iPhone a Estados Unidos, una ambición que los analistas han dicho que es casi imposible de lograr.

Dan Ives, director global de investigación tecnológica de Wedbush Securities, dijo anteriormente que el precio de un iPhone podría más que triplicarse hasta alrededor de US$ 3.500 si se fabricara en Estados Unidos.

Con información de CNN.