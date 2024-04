Perú registró una inflación de 0,94% en marzo de 2024

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de marzo del 2024, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional se elevó en 0,94%, con una variación acumulada al tercer mes del año de 1,37% y en los últimos doce meses (abril 2023-marzo 2024) alcanzó 2,67%. Este resultado se sustenta en los mayores precios observados en las divisiones Educación (3,91%), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1,72%), Transporte (0,52%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (0,45%), Restaurantes y Hoteles (0,43%), Salud (0,34%), Alojamiento, Agua, Electricidad y Gas (0,23%), Bienes y Servicios Diversos (0,19%), Prendas de Vestir y Calzado (0,08%), Muebles, Artículos para el Hogar (0,07%) y Recreación y Cultura (0,03%). En tanto que, la división Comunicaciones reportó un ligero descenso (-0,02%).

El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana subió 1,01%, con una variación acumulada en los tres primeros meses del año de 1,59%; y en los últimos doce meses (abril 2023 – marzo 2024) de 3,05%.

En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se precisa que, el resultado mensual se sustentó en el incremento de precios registrado, principalmente, en Educación (4,20%), seguido de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (1,70%), Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0,26%), Prendas de Vestir y Calzado (0,10%), Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (0,10%), Muebles, Artículos para el Hogar y Conservación Ordinaria del Hogar (0,09%), Salud (0,43%), Transporte (0,80%), Recreación y Cultura (0,12%), Restaurantes y Hoteles (0,49%) y, Bienes y Servicios Diversos (0,21%). Cabe indicar que, la división Comunicaciones no mostró variación.

El alza de precios registrada en Educación responde, principalmente, a los mayores precios de la enseñanza secundaria (5,9%) específicamente en la pensión de enseñanza no estatal (6,4%) y gasto en proceso de matrícula (2,7%); la enseñanza preescolar y enseñanza primaria (5,7%), como pensión de enseñanza no estatal: primaria (6,3%), inicial (6,1%), gasto en proceso de matrícula no estatal: inicial (3,1%) y primaria (2,9%); enseñanza terciaria (3,4%), en el gasto de matrícula de universidad no estatal pregrado (4,2%), instituto superior no estatal (2,7%), pensión de universidad no estatal pregrado (3,8%) e instituto superior no estatal (2,9%). Asimismo, la enseñanza postsecundaria, no terciaria (1,1%), como el gasto en proceso de matrícula CETPRO no estatal (1,8%) y la pensión de enseñanza técnico productiva (1,1%).

En la división Alimentos y Bebidas no Alcohólicas se elevaron los precios de los pescados y mariscos (5,0%) como el jurel (19,2%), perico (18,5%), merluza (9,9%), caballa (8,6%), lisa (3,6%), corvina (3,2%) y bonito (2,7%). También, precios al alza reportaron leche, queso y huevos (3,6%), de los cuales destacó el incremento en el precio de los huevos de gallina (12,1%); hortalizas, legumbres, papas y otros tubérculos (3,6%) como apio (35,1%), cebolla de cabeza (33,2%), espinaca (30,0%), vainita verde americana (25,5%), lechuga (19,9%), tomate (12,6%), arveja verde (11,1%), brócoli (10,4%), betarraga (10,0%) y ajo entero (7,6%). Asimismo, aumentaron los precios de la carne (3,0%) como pollo eviscerado (6,1%), cortes de pollo: pierna (5,1%), alas (5,0%), pechuga (4,3%), menudencia de pollo (3,6%), milanesa (3,6%) y gallina eviscerada (0,9%).

Del mismo modo, se observó alza de precio en otros productos alimenticios (1,5%) como culantro (18,5%), ajo molido (2,6%) y aderezos hidratados (2,3%); y aguas minerales, refrescos, jugos de fruta y de legumbres (0,7%), tales como, bebidas gaseosas (0,8%), agua mineral sin gas (0,8%) y bebida energizante (0,8%).

Por el contrario, bajaron los precios de aceites y grasas (-2,6%) destacando el aceite vegetal (-4,7%); frutas (-1,0%) como granadilla (-14,5%), palta fuerte (-13,1%), manzana Israel (-5,5%), mandarina (-4,0%), papaya (-3,9%), plátano de seda (-2,4%), manzana corriente (-2,4%) y piña (-1,9%); y café, te y cacao (-0,3%) como el producto achocolatado (-0,7%) y café instantáneo (-0,3%).

El incremento de precios en Transporte se explica por los mayores precios de los combustibles para vehículos (3,0%) como el petróleo diésel (3,6%), gasohol (3,2%), gas licuado de petróleo vehicular (1,4%) y gas natural vehicular (0,4%); transporte de pasajeros por aire (1,2%) como el pasaje aéreo internacional (1,6%) y nacional (0,3%); y el transporte de pasajeros por carretera (0,8%) como la movilidad a centros de estudio (8,0%), pasaje en ómnibus interprovincial (2,0%) y mototaxi (1,9%).

Mientras que, disminuyó el precio de la adquisición de vehículos (-0,3%) destacando los menores precios de los automóviles nuevos (-0,4%).

En Restaurantes y Hoteles subieron los precios del servicio de comida en restaurantes y locales similares (0,5%) como carne a la parrilla (1,7%), helados servidos (1,6%), anticucho (0,8%), salchipapa (0,7%), menú en restaurantes (0,6%), sánguches (0,5%), caldo de gallina (0,5%), pollo a la brasa (0,3%) y ceviche (0,3%); y el servicio de bebidas en restaurantes y locales similares (0,5%) tales como, refrescos naturales (1,0%), agua mineral y de mesa (0,9%), jugo de frutas licuado (0,5%) cerveza servida (0,5%) y bebidas gaseosas (0,3%).

Productos con mayor incremento de precios

En el mes de marzo de 2024, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 341 subieron de precio, 143 bajaron y 102 productos no reportaron variación. Los que mostraron mayor incremento fueron: apio (35,14%), cebolla de cabeza (33,22%), espinaca (30,02%), vainita americana (25,54%), lechuga (19,90%), jurel (19,23%), culantro (18,54%) y perico (18,48%).

Por el contrario, los productos que bajaron de precio fueron: cebolla china (-19,06%), choclo (-14,87%), granadilla (-14,51%), palta fuerte (-13,11%), papa huayro (-9,73%), olluco (-9,42%), ají amarillo molido (-6,94%) y papa amarilla (-6,33%).

Productos con alta incidencia

En aumento en la variación del Índice de Precios al Consumidor del mes de marzo 2024, estuvo influenciada, principalmente, por el alza de precios en gastos educativos de pensión escolar y universidades no estatales, alimentos como pollo eviscerado, huevos de gallina y cebolla de cabeza, que en conjunto aportaron con 0,607 puntos porcentuales a la variación del mes; atenuado por los menores precios en palta fuerte, choclo, papa blanca y amarilla y granadilla.

Precios al consumidor sin alimentos y energía se incrementaron en 0,88%

Durante el tercer mes del año, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) registró un crecimiento de 0,88%.

Variación de los precios por ciudades

Durante el mes de análisis, 25 de las 26 ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron aumento de precios. Las variaciones más altas se registraron en Trujillo (1,28%), Huaraz (1,23%), Chimbote (1,22%) y Cerro de Pasco (1,21%). En tanto que, solo la ciudad de Cajamarca mostró precios a la baja (-0,21%).

Precios al por mayor a nivel nacional bajaron 0,41%

En el mes de marzo de 2024, el Índice de Precios al por Mayor decreció en 0,41% debido a los menores precios que reportaron los bienes importados, manufactureros (petróleo diésel, aceite crudo de soya, aceites lubricantes, cianuro, topadoras frontales, grupos electrógenos, varillas de construcción, tortas de soya, vehículos para el transporte, negro de humo y planchas de acero); y agropecuarios (maíz amarillo duro, trigo, malta sin tostar y lentejas).

Asimismo, los bienes nacionales en manufactura (tubos electrosoldados, petróleo diésel, varillas de construcción, cables: energía y uso general, hilados de fibra de algodón, galletas saladas, aceite refinado de soya, tubos de PVC y harina de trigo industrial.

Mientras que, precios al alza mostraron los bienes agrícolas (cebolla, tomate, camote, arroz en cáscara, plátano, limón, café en grano y maíz amarillo duro); pecuarios (huevos, pollo en pie, gallina en pie, ganado: porcino y ovino); y pesqueros (caballa, bonito, perico, jurel, merluza, cabrilla, cachema, cojinova y trucha).

Precios de maquinaria y equipo decrecieron 1,69%

En el tercer mes del año, el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo bajó en 1,69, debido a los menores precios registrados en los bienes de capital de procedencia importada, destacando, otra maquinaria y equipo: aparatos electromédicos y contadores de electricidad diversos; seguido por maquinaria y equipo para la industria: válvulas, computadora, palas cargadoras, vehículos volqueteros y máquinas de coser industrial; maquinaria y equipo para el transporte: motores para barcos, vehículos automotores para el transporte de personal, tractor de carretera para semirremolque y repuestos (filtros de aire y anillos); y la maquinaria y equipo para la agricultura: tractores y lampas.

De mismo modo, descendieron los precios de los bienes de capital de origen nacional, en maquinaria y equipo para el transporte: carrocerías, mototaxi, muelles para vehículo automotriz y filtros de combustible; maquinaria y equipo para la industria, como transformadores, tanques metálicos, máquinas de soldar y tableros eléctricos; otra maquinaria y equipo: redes para pesca y carretillas.

Precios de materiales de construcción se redujeron en 0,42%

En marzo de 2024, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana decreció en 0,42% debido a la reducción de precios observada en cinco de los diez grupos componentes del indicador: vidrios (vidrios templados y primarios); metálicos como, tubos de acero laminado en caliente, planchas zincadas onduladas, planchas de acero (LAF y LAC), alambrón y varillas de construcción, afectados por la menor cotización del tipo de cambio; suministros eléctricos (cables para energía, alambre y cables para instalaciones fijas y cables flexibles de uso general); tubos y accesorios de plástico (agua, desagüe y electricidad) y maderas (triplay y tornillo).

Por el contrario, subieron los precios de las estructuras de concreto (planchas planas de fibra y planchas onduladas de fibra, debido a una mayor demanda); ladrillos (para techo y king kong); agregados, como arena y hormigón; en menor medida, se incrementaron los precios de mayólicas y mosaicos y el grupo de aglomerantes.

Fuente: INEI