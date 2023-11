¿Invertir en bonos Venny y Pdvsa?

Guillermo García N.- En mi artículo del pasado domingo, me referí al termino default de la deuda (suspensión de pagos de sus bonos) República y Pdvsa desde 2016 a la fecha, pero que no muchos conocen el significado, tipos y consecuencias que esto trae para la economía y el país como un todo. En mi artículo de hoy me enfocare en las consecuencias y efectos del levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos en los bonos de la República (Vennys) y Pdvsa.

Luego del default de los bonos de la República (Venny) y Pdvsa en el 2017, las sanciones que prohibían la compra de bonos por parte de ciudadanos norteamericanos y la exclusión de bonos Venny y PDVSA de los índices de renta fija en el 2019, la deuda venezolana colapsó a mínimos históricos, quedando el mercado con poca liquidez y sin ninguna profundidad.

Con el levantamiento de sanciones, el mercado ha recobrado progresivamente los volúmenes y con ello la formación de precios, haciendo que los bonos subieran más de 100% en menos de una semana y se estén empezando a diferenciar las valoraciones por distintos factores como intereses acumulados, características de cada contrato o estatus legal.

Según la opinión de los abogados que representan al Comité de Acreedores de Venezuela (VCC), a diferencia de la suspensión por seis meses de las sanciones a las instituciones venezolanas, la suspensión de las restricciones a la compra de bonos por parte de ciudadanos norteamericanos no tiene fecha de expiración. Si bien esto no implica que las restricciones puedan ser reimpuestas, por ahora su suspensión permitirá que se vuelva a desarrollar un mercado con más participantes y liquidez. Esto ha permitido, que JP Morgan importante banca de Inversión norteamericana, creador del Índice EMBI , (el referente de medida o benchmarking de los bonos de mercados emergentes) incluya a Venezuela y PDVSA, aun estando en default.

Los bonos de Venezuela y PDVSA fueron excluidos de los índices de renta fija de mercados emergentes en el 2019 debido a la falta de liquidez en el mercado producto de las sanciones que prohibían su compra por parte de los inversionistas estadounidenses. Ahora que las sanciones fueron removidas es probable que, aun estando en default, los bonos vuelvan a ser incluidos en índices como el EMBI, haciendo que un gran número de instituciones y bancas de inversión que hacen seguimiento o usan como benchmark este tipo de índices para comparar desempeño en el mercado.

En julio del 2019 cuando se empezaron a excluir los bonos del EMBI Global, la deuda venezolana representaba cerca del 1% del índice a valor de mercado. Si hoy en día los bonos se incluyeran con pesos similares implicaría una presión de compra mayor a los $1.500 millones de dólares a valor de mercado o unos $7.500 millones nominales, según Morgan Stanley otra importante banca de inversión norteamericana. El que llegara a mantenerse la ponderación de peso de los bonos Venny en el EMBI que tenía en el pasado incentivaría la compra por parte de fondos de cobertura y de fondos de oportunidad que buscan altísimos rendimientos.

¿Reestructuración de la deuda antes del 2025?

Un factor fundamental en un próximo proceso de recuperación económica de Venezuela es la reestructuración y negociación de su deuda externa. Por ello, he señalado lo indispensable que es evaluar e ir creando el equipo de expertos financieros e inversión, así como abogados especializados y negociadores con experiencia de los mercados de deuda y valores para ir ya trabajando en las estrategias y posibles escenarios.

Es poco probable que antes del 2025 se pueda ejecutar una reestructuración mientras sigan existiendo restricciones a Venezuela y PDVSA para emitir deuda en el mercado primario, ya que esto implicaría la emisión de nuevas emisiones de bonos; la reestructuración de la deuda en dólares depende de un levantamiento completo de las sanciones por parte de EEUU, o de una licencia que autorice esta operación; a su vez, esto está condicionado a que el gobierno cumpla con los acuerdos políticos alcanzados en Barbados y que las elecciones se realicen con un mínimo de condiciones suficientes como para que se reconozca el resultado del proceso electoral.

Debido a la falta de datos recientes del BCV, se estima que la deuda financiera de Venezuela y PDVSA podría estar en un rango entre $110Bn y $130Bn, mientras que la deuda no financiera (deudas comerciales, proveedores, contratistas, litigios, etc.) podría estar en el orden de los $80Bn. Sin embargo, una reestructuración de deuda de esta naturaleza, con las condiciones y elementos de restricciones impuestas y de las limitaciones de Venezuela podría ser una de las más complicadas de la historia reciente en los mercados de deuda internacional. Analistas y bancos de inversión consideran que la complejidad y entramado de los distintos tipos de deuda que ha acumulado el país requerirá de un proceso de renegociación que demandará tiempo, esfuerzo y concesiones, tanto políticas como económicas, lo que podría alargar aún más el tiempo para que se alcance un acuerdo con los acreedores de forma ordenada.

Algunos de los fondos de inversión con títulos Venny y Pdvsa en montos calculados en 11.000 millones de dólares a valor nominal (Fidelity, T.Rowe Price, Greylock Capital Management ; Magart Capital ) han informado que están dispuestos a colaborar con las partes interesadas para avanzar en un proceso de reestructuración. Estos fondos de inversión integran el Comité de Acreedores de Venezuela.

¿Invertir en bonos Venny y Pdvsa?

La gran mayoría de inversionistas luego del default de 2017 y la imposición de sanciones se alejaron de invertir en Venezuela. Solo unos pocos fondos de inversión suficientemente resilientes como para mantener sus posiciones de inversión e inclusive seguir apostando por mayor inversión en la deuda venezolana.

El mes pasado, la administración Biden levantó temporalmente algunas sanciones económicas al país lo que desencadenó un repunte de los bonos venezolanos. En el caso de los bonos soberanos de Venezuela con vencimiento en 2027, su valor ha pasado de unos 8 centavos a 18,7 centavos de dólar desde que Washington levantó las sanciones.

Para los bonos de PDVSA con vencimiento en 2020, que están respaldados por acciones de la empresa matriz de Citgo Petroleum Corp, su valor ha subido de unos 38 centavos a unos 84 centavos de dólar.

¿Qué fondos están invirtiendo y apostando a una recuperación?

Altana Wealth, un fondo de cobertura basado en Londres, liderado por Lee Robinson ha venido apostando desde hace 3 años a la compra de bonos venezolanos en el mercado europeo. Su fondo Credit Opportunity Fund ha invertido unos 100 millones de dólares. Otros fondos como Ashmore Group Plc, WinterBrook Capital, Copérnico Capital Partners, Canaima Capital Management vienen invirtiendo y acumulando deuda Venny y Pdvsa.

Mercado de Valores en Venezuela

He venido planteando en varios de mis artículos la necesidad que el Ministerio de Finanzas con el apoyo de la Sunaval, restablezca la posibilidad que las casas de bolsa, sociedades de corretaje y fondos mutuales se les permita nuevamente negociar y conformar cartera de inversión de bonos Venny y Pdvsa tanto en bolívares como en dólares en el mercado de valores nacional. El levantamiento de sanciones permitiría el poder establecer un mercado secundario de títulos valores de Vennys y Pdvsa en el país. Esto le daría liquidez al mercado y a las bolsas de valores nacional y permitiría que muchos inversionistas nacionales puedan si lo desean, negociar sus títulos e invertir si así lo consideran como también que fondos extranjeros interesados puedan entrar en el mercado venezolano. Aquí se incluirían los bancos nacionales que poseen bonos Venny y Pdvsa en cartera y deseen negociar, como empresas del Estado e institutos autónomos, cajas de ahorro y fideicomisos.

Sobre las posibilidades del mercado y como aprovechar las oportunidades existentes y opciones tanto para inversionistas con tolerancia al riesgo y búsqueda de altos rendimientos, como para las empresas y el propio Estado, estaré comentando e informando.

@asesorfinaciero