La política de Trump hacia Venezuela: cuatro escenarios posibles

Víctor Álvarez R.- En este artículo presentamos cuatro escenarios posibles de la política de Trump hacia Venezuela. Evaluamos el impacto de las sanciones petroleras y la imposición de aranceles secundarios sobre el mercado petrolero, la economía venezolana, la migración y las relaciones geopolíticas internacionales.

Este escenario es bueno para Venezuela y bueno para EEUU:

Este escenario es bueno para EEUU y regular para Venezuela:

Este escenario es malo para Venezuela y malo para EEUU:

Este escenario es regular para EEUU y regular para Venezuela:

¿Cuál escenario prevalecerá? La actuación de Trump ha estado signada por marchas y contramarchas. La definición de su política hacia Venezuela dependerá de cómo se resuelvan las tensiones y contradicciones internas, de si triunfa la negociación diplomática iniciada por el Alto Comisionado, Richard Grenell; o finalmente se impone la línea dura de máxima presión que lidera Marco Rubio

@victoralvarezr

Las opiniones expresadas en los artículos publicados en la sección OPINIÓN de finanzasdigital.com son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la postura de este medio, sus directivos, colaboradores o cualquier institución o entidad relacionada. El contenido publicado en esta sección es meramente informativo y no constituye asesoramiento financiero, económico, legal, político ni de ningún otro tipo. finanzasdigital.com no se hace responsable por las interpretaciones, decisiones o acciones tomadas con base en la información contenida en estos artículos. Los autores son responsables de garantizar que sus publicaciones cumplen con las leyes y normativas aplicables.