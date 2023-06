Llegaron a Margarita 238 turistas procedentes de Trinidad y Tobago

Un total de 238 turistas de Trinidad y Tobago llegaron a la isla de Margarita, ubicada en el sureste del mar Caribe, como parte de la reactivación de la ruta aérea tipo chárter que conecta a ambos países desde principios de abril, informó este viernes la viceministra de Turismo Internacional, Leticia Gómez.

«El Aeropuerto Internacional Santiago Mariño recibió dos vuelos de la operación chárter Puerto España-Porlamar, en los cuales arribaron un total de 238 pasajeros. Esta iniciativa comercial, que se enmarca dentro de los lineamientos estratégicos del Ministerio de Turismo», indicó la funcionario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, dijo que desde principios de abril hasta la fecha la isla de Margarita ha recibido a un total de 425 visitantes provenientes de Trinidad y Tobago.

El pasado 5 de abril, el ministro de Turismo, Alí Padrón, anunció la reactivación de este ruta aérea tipo chárter, luego de ocho años paralizada.

«Semanalmente estaremos recibiendo vuelos directos desde Trinidad y Tobago, ese es un turismo de compra, así como el de turistas que vienen de Cuba», explicó entonces.

