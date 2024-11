Migrantes buscan llegar a Estados Unidos antes de que Trump asuma el poder

Cientos de migrantes salieron este miércoles de la ciudad mexicana de Tapachula (sur) con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos antes de que asuma el republicano Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas en cuanto llegue al poder.

El grupo, de unas 1.500 personas, partió en la madrugada de esta localidad del estado de Chiapas (sur), puerta de entrada de migrantes que atraviesan México hacia Estados Unidos.

«Mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre (el poder)», dijo a la AFP el colombiano Yamel Enríquez, refiriéndose a las solicitudes de asilo que los migrantes tramitan a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades estadounidenses.

«Y si no me sale la cita antes que él agarre, me entrego a lo que Dios quiera», añadió Enríquez.

Con el mismo propósito se unió a la caravana la venezolana Zuleika Carreño. «Uno de los motivos por los que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme en este lado (de la frontera con Estados Unidos) y que toda esta caminata haya sido en vano», sostuvo.

Una promesa no tan fácil de cumplir

Trump prometió declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en cuanto asuma el 20 de enero próximo.

El magnate republicano de 78 años, quien califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México, advierte que será «la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos».

Este miércoles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno prepara un documento en el que resalta la contribución de los trabajadores procedentes de su país a la economía estadounidense. Muchas de esas personas permanecen en el país vecino en condición irregular.

Con información de AFP.