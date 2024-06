Negociación o confrontación

Alex Vallenilla.- Uno de los dirigentes del sector opositor, Plataforma Unitaria, dijo en una reciente entrevista que una vez que su candidato presidencial ganara, ofrecería términos de una negociación al actual gobierno venezolano. El ofrecimiento tiene que ver con promesas en el marco de producir una transición política, por su puesto, en el marco de la paz y evitar un choque que derive en situaciones no deseadas o desestabilizadoras.

Dada la altura y posición que tiene, hasta haber sido presidente de la AN, con su propuesta revela una pasmosa realidad: en estos momentos no hay una negociación o acuerdo previo con el gobierno, post elecciones del 28 de julio. No hay sobre una mesa, aunque sea una ruta para el día después, lo que debería alarmar a muchos en este país.

El proceso electoral en desarrollo, debido a la coyuntura que hay, debería tener un acuerdo previo con términos para el día después, independientemente de cuál bando resulte vencedor. En la alocución del dirigente en cuestión, se habla solamente de que, si gana Edmundo González, planteará un acuerdo con garantías para el chavismo. Un acuerdo de ese tipo debe estar hecho antes del proceso electoral, porque después del evento, es incierto, sobre todo con el sector que se identifica como duro y no está planteando ningún tipo de acuerdo, sino el aplastamiento total.

Al no haber un acuerdo previo, el gobierno se siente obligado a permanecer en el poder y no caer en un limbo. Es decir, en medio de una controversia, debido al enfrentamiento que se desataría dentro de los factores de oposición sobre qué hacer con los chavistas-maduristas, debido a que se conocen las posiciones adversas internas en ese sentido.

En el discurso del grupo duro, que acompaña también la candidatura de Edmundo González, los planes parecieran ser otros. Las frases y desarrollo de consignas, tienen una orientación semántica hacia la confrontación.

En lo anterior se puede ver lo disparejo que se encuentra la situación del conjunto opositor en la Plataforma Unitaria y el sector que domina María Machado. Es notable que no hay conexión en los discursos, por lo tanto, de un único programa o agenda. Esto último resulta divisionista, dispersa y entorpece capacidades técnicas, logísticas y demás necesarias que se requieren más allá de los discursos o imágenes populistas.

PROMESAS: El candidato presidente, Nicolás Maduro, está haciendo promesas para intentar repetir en la presidencia. Algunos críticos señalan que, con más de 10 años en el poder, debería estar mostrando obras de gobierno.

DESENCUENTROS: Es notable el desencuentro entre los gobernadores de oposición Manuel Rosales, Sergio Garrido y Morel Rodríguez y la dirigente María Machado, quien hace campaña por su lado. El mensaje que llega a los electores es de choque y falta de unidad. Los estados Zulia, Barinas y Nueva Esparta, representan 17,28 % del actual registro electoral, sumando un total de 3.589.090 electores.

ELECTORES: Los nuevos electores recién inscritos, apenas suman 651.411, según el nuevo REP. Este número no logra cubrir los cinco millones de electores que están fuera del país, de los cuales solamente podrán votar 100 mil personas. Esto indica que la participación en las próximas elecciones presidenciales podría ubicarse en unos 10,5 millones de electores, considerando una abstención promedio de las presidenciales en 29.56 %. De ese universo, el candidato Nicolás Maduro parte con al menos unos 4 millones de votos entre jefes de calles, jefes de comunidades, milicianos, trabajadores públicos, entre otros. En el caso del candidato Edmundo González, parte con unos 2,5 millones de votos, según los resultados anunciados por la Comisión de Primarias del pasado 22 de octubre de 2023.

LA GUAIRA: De todos los estados, el que más nuevos electores registró fue La Guaira. En esa entidad pasaron de tener 312.618 electores en las elecciones anteriores, a 572.103 en el nuevo REP. Un crecimiento impresionante de 83.78 %, frente a 2,44 % de promedio de crecimiento del REP en todos los demás estados. Sin embargo, La Guaira es la entidad con apenas 1,47 % de electores de todo el país, en la posición 21. Es uno de los estados con menor abstencionismo.

PESO: Seis son los estados que concentran más de la mitad de los electores. En el orden de peso por electores están Zulia (12.13 %), Miranda (10.47 %), Distrito Capital (8.1 %), Carabobo (7.7 %), Lara (6.34 %) y Aragua (5.98 %). Todas esas entidades, salvo el estado Zulia, están controladas por gobernadores del PSUV. Zulia lo gobierna Manuel Rosales.

PETRÓLEO: Según el último informe de la OPEP, Venezuela aumentó su producción petrolera a 819 mil barriles diarios en mayo. Esta cifra supera los máximos de los últimos dos años. Próximamente, se inaugura en Maracaibo una nueva instalación que puede procesar 740 barriles diarios de crudo pesado, para hacerlo más liviano.

DÓLARES: Según datos de Ecoanalítica, el uso de tarjetas internacionales como medio de pago en Venezuela está en auge. Los pagos en farmacias, automercados, tiendas y otros, con tarjetas extranjeras, aumentaron a 11 % de 8 % en 2023. Del monto que los bancos liquidan en divisas en el mercado cambiario, al menos 60 millones de dólares al mes, proceden de las divisas que ingresan al país con este tipo de pagos.

CITGO: Prácticamente, es un hecho la liquidación de Citgo. Ya la segunda ronda de ofertas culmina y los datos dicen que los montos aumentaron considerablemente.

