Nuestro reto: Innovación, exportaciones y turismo

Guillermo García N.- La eliminación de la Licencia a Chevron y las recientes medidas arancelarias impuestas por la administración Trump a la compra de petróleo venezolano a países y empresas extranjeras generan un impacto negativo sobre la industria petrolera nacional y generan incertidumbre sobre la capacidad de generar una oferta suficiente de dólares para satisfacer una demanda cada día más creciente en el mercado cambiario para que las empresas puedan realizar importaciones de materias primas y bienes, así como de cobertura y reserva de valor. Es por ello, que es imperativo que las empresas y la economía puedan generar sus propias divisas a través de estrategias y planificación para la diversificación y adecuación de las empresas y su economía al desarrollo de programas de exportaciones no tradicionales y del sector turismo gran generador de divisas.

En las últimas décadas, los gobiernos en el mundo han puesto un gran interés por lograr ventajas competitivas en sus economías que les permitan alcanzar un crecimiento económico sustentable, equiparable o mayor que otros países. Una de las formas a que se recurre con más frecuencia para lograr estas ventajas competitivas es el desarrollo de una mejor capacidad de innovar, es decir, de generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones o de incrementar valor a los existentes.

Un país con mayores fortalezas en el ámbito de la innovación tendrá mayor capacidad para incrementar su productividad no sólo por el efecto directo que genera cualquier innovación, sino sobre todo porque estará mejor preparado para enfrentar las incertidumbres generadas por el actual entorno de competencia global y para adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno. Además, la innovación genera grandes beneficios para los actores involucrados: Para los consumidores, la innovación se traduce en mejores productos y servicios, en términos de calidad, diseño, precio y eficiencia.

Para las empresas, la innovación trae como resultado una mayor rentabilidad derivada de la posibilidad de diseñar y producir nuevos o mejores bienes y servicios o de utilizar técnicas productivas más eficientes que las de sus competidores. Asimismo, aquellas empresas que generan capacidades permanentes de innovar cuentan con el conocimiento necesario para dar respuesta rápida y eficaz a las oportunidades de la globalización, así como responder eficientemente a las amenazas competitivas de sus rivales y del entorno. Todo ello se traduce en la posibilidad de crecer sostenidamente.

Para la sociedad, la innovación genera nuevo conocimiento y soluciones a problemas relacionados con la salud, el medio ambiente, la pobreza, la seguridad, entre otros, además de lograr un crecimiento económico sostenido al estar sustentado en mejoras en productividad. En resumen, la innovación permite elevar la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con cálculos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los países más desarrollados la innovación explica entre dos terceras y tres cuartas partes las tasas de crecimiento del PIB observadas.

Para el fortalecimiento del sistema de innovación se requiere de un marco jurídico que facilite la actuación de todos los actores, a través de reglas claras y simples que logren garantizar la protección de los derechos de propiedad en todos sus órdenes (bienes, intelectual que no está consagrada en la ley). Una economía libre (Cambio y precios) libertad para emprender. Este marco jurídico deberá incluir entre las más importantes:

Desde el punto de vista del empresario, el Gobierno Nacional a través de los diferentes organismos debe crear todas las condiciones e incentivos para que los venezolanos que tengan interés en iniciar proyectos turísticos puedan contar con las condiciones y el apoyo de políticas gubernamentales que permitan que estos emprendedores o empresas puedan llevar adelante y materializar sus emprendimientos, o expandir y mejorar los ya en marcha.

Los empresarios y emprendedores deben contar con las facilidades crediticias y de apoyo financiero que permitan que se puedan llevar adelante iniciativas, como de culminación de desarrollos, tanto de hoteles de diferente clasificación y servicios, como de posadas y hostales, así como de servicios conexos (transporte en todas las modalidades).

El mercado de valores puede servir en los actuales momentos como un gran aliado en la financiación de proyectos turísticos, y de servicios conexos al sector, a través de emisiones de títulos valores y vehículos de inversión especializados. Hay todo un mundo allí para desarrollar y al cual la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) quiere brindar apoyo a través de Resoluciones, normas – Leyes e instrumentos de inversión del mercado de valores. Por ejemplo, se pudiesen crear Sociedades en Promoción o Entidades de Inversión Colectiva, en el área turística promovidos por el sector privado, los cuales podrían invertir en proyectos turísticos o en el desarrollo de empresas de servicios conexas al sector, a través de la inversión en Unidades de inversión emitidas por las Entidades de inversión Colectiva o acciones emitidas por Sociedades en Promoción. También podrían estructurarse esquemas de participaciones vía titularización de activos o hipotecarias o títulos de deuda de los diferentes proyectos para que muchos de estos desarrollos puedan culminarse y ponerse operativos.

Los empresarios en Venezuela deben entender que la Venezuela de hoy y el mañana estará, signada por el conocimiento y la innovación, y que sin inversiones en mejoras de equipos, tecnología, formación y reentrenamiento del personal hacia una nueva concepción del mundo basada en la tecnología como eje fundamental de la producción para mejorar la eficiencia, productividad, competitividad e innovación agregando valor a los productos y a la cadena, sus empresas no serán viables. Sin eficiencia, mejoras en productividad y el uso de tecnología e innovación en los productos y procesos, el futuro de Venezuela y sus exportaciones estará limitado a ser lo que hemos sido: Un país monoexportador de petróleo y materias primas.

El reto que tenemos por delante todos los venezolanos es cambiar ese paradigma.

