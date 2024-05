OVF ajusta su proyección de crecimiento económico para Venezuela en 2024

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) dio a conocer los resultados de la encuesta de expectativas económicas del mes de mayo para las variables de inflación, crecimiento del PIB y el tipo de cambio al cierre de 2024.

Después de haber consultado a expertos en materia económica y financiera, la encuesta de mayo muestra un aumento de la proyección de crecimiento económico a 3%.

Según el OVF, dicho crecimiento se debe a la expectativa de mayor flexibilización de sanciones hacia Venezuela por parte de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su impacto sobre el volumen de exportaciones petroleras venezolanas.

El observatorio también estima una reducción de la proyección de inflación al ubicarse 57,6% y el tipo de cambio 50 bolívares por dólar, a razón del anclaje cambiario producido por la Licencia General N° 41.

Resalta que las proyecciones de cambio en el producto interno bruto (PIB) real son cambios porcentuales interanuales. Las proyecciones de inflación son cambios porcentuales de índices de precios interanuales para 2024. Las proyecciones del tipo de cambio son al 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, aclara que las proyecciones de cada participante se basaron en la información disponible en el momento de la encuesta, así como suposiciones sobre otros factores que probablemente afectarían los resultados económicos.

«Estas proyecciones están sujetas a una considerable incertidumbre. Los modelos económicos y estadísticos, así como las relaciones utilizadas para generar pronósticos económicos, son descripciones necesariamente imperfectas del mundo real, y el camino futuro de la economía puede verse afectado por innumerables desarrollos y eventos imprevistos».

Resultados Encuesta de Expectativas Económicas correspondientes a mayo con estimación al cierre 2024.

1. Inflación 55% vs 60% del mes previo

2. Crecimiento económico 3% vs 2% de abril. Tal vez por el otorgamiento de nuevas licencias.

3. Tipo de cambio Bs/$ 50 vs Bs/$ 60 de… pic.twitter.com/1tsEP4PtsW

— Observatorio Venezolano 🇻🇪 de Finanzas (@observafinanzas) May 15, 2024