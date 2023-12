PayPal hará más transparentes sus términos y condiciones para cumplir con normativa de la UE

La empresa financiera estadounidense PayPal se ha comprometido a introducir cambios en sus términos y condiciones para hacerlos más transparentes y fáciles de entender para los consumidores en línea con la normativa de la Unión Europea (UE), informó este miércoles la Comisión Europea.

La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores, coordinada por la Comisión Europea y dirigida por Agencia de Medio Ambiente alemana, había iniciado un diálogo con PayPal en mayo de 2023 al considerar que las condiciones de la empresa eran “excesivamente difíciles de entender e injustas para los consumidores”, señaló Bruselas en un comunicado.

PayPal aceptó abordar las cuestiones planteadas por las autoridades de protección de los consumidores y modificar las cláusulas problemáticas de sus condiciones de uso para cumplir mejor con la directiva sobre cláusulas contractuales abusivas.

También puede leer:

Los compromisos asumidos por PayPal ajustarán las prácticas de la empresa a los requisitos de la legislación de la UE en materia de consumo.

De acuerdo a esos compromisos, PayPal ha acordado aclarar qué cláusulas de sus condiciones de uso se aplican a los consumidores y cuáles sólo a las empresas.

También eliminar las disposiciones que obligan a los consumidores a comprobar el cumplimiento de la ley (por ejemplo, expresiones como «en la medida en que lo permita la ley”), o dejar claro que los consumidores no son responsables de los daños que no hayan sido causados por su culpa o que no hayan podido preverse.

PayPal también eliminará las disposiciones que imponen al consumidor la obligación de verificar la información por sí mismo (como la que afirma que la empresa no puede garantizar la exactitud de la información), y garantizará que los consumidores entienden que pueden acogerse a la legislación de su país de residencia en caso de litigio.

Asimismo, eliminará términos que no puedan ser entendidos por los consumidores sin más explicaciones o sin verificación por su parte, como «comerciabilidad» o «no infracción».

Los cambios se notificarán a los usuarios mediante una actualización de la política de empresa el próximo 21 de febrero y entrarán formalmente en vigor el 28 de mayo del año que viene.

A continuación, la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores supervisará activamente cómo PayPal aplica los compromisos relacionados con sus términos y condiciones y, en caso necesario, exigirá su cumplimiento.

EFE