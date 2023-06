Precios del café podrían ser impulsados ante la llegada de El Niño, advierten meteorólogos

El precio del café ha tenido un buen desempeño en 2023, lo que lo convierte en uno de los productos básicos agrícolas de mejor desempeño este año. Los contratos en efectivo se cotizan a US$ 183, un 30% por encima del nivel más bajo en 2023. En contraste, los productos básicos como la , el y el maíz se han desplomado recientemente.

Los precios del café tienen un importante catalizador que podría impulsarlos significativamente al alza en los próximos meses. Si los meteorólogos tienen razón, muchas partes del mundo tendrán El Niño este año. En un comunicado emitido este martes, los meteorólogos de Australia predijeron que las posibilidades de que se presente El Niño son del 70%, señala una nota del sitio especializado Invezz

El Niño pasado ha tenido un impacto negativo en la economía. En algunos lugares, las precipitaciones récord destruyen los productos agrícolas y provocan sequías. Sine El Niño está acompañado por La Niña, otras partes del mundo experimentan récords de calor, lo que lleva a la hambruna.

En un informe de esta semana, Fitch dijo que El Niño afectará a algunos de los mayores productores de café como Indonesia y Vietnam. Vietnam es el segundo mayor productor de café del mundo y produce más de 1,5 millones de toneladas métricas al año. Indonesia es el cuarto mayor productor. El informe indica: “La transición ahora ampliamente esperada a las condiciones de El Niño en el T323 ha avivado los temores de una reducción de la producción en Vietnam e Indonesia, ambos importantes productores de café robusto”.

Otros grandes productores de café como Brasil y Colombia también se verán afectados si ocurre este fenómeno climático.

Al mismo tiempo, el precio del café ha subido debido a una sequía que está pasando en Brasil, que vende millones de toneladas de café cada año. La sequía afectó algunas de las regiones cafetaleras.

Mientras tanto, el reciente informe del ICO mostró que las exportaciones de café cayeron en abril. Las exportaciones de América del Sur cayeron un 6,4% mientras que África disminuyó un 9,8%. Las exportaciones de Asia y Oceanía cayeron un 1% mientras que las de México y América Central aumentaron un 1%. En total, la producción de café cayó un 1,4% en 2021-22, mientras que el consumo aumentó un 4,2%.

Pronóstico del precio del café

Los precios del café alcanzaron su punto máximo en alrededor de US$ 260 en febrero de 2022 debido a que continuaron las preocupaciones sobre el suministro. Luego cayó a un mínimo de US$ 142 en enero de este año. Por lo tanto, el café ha estado en modo de recuperación este año. Esta recuperación encontró resistencia en US$ 205,98.

En el gráfico diario, el precio ronda las medias móviles exponenciales (EMA) de 25 y 50 días. También ha formado lo que parece un patrón de cabeza y hombros, que suele ser una señal bajista. El café también está atascado ligeramente por debajo del importante punto de resistencia de US$ 193, el punto más alto fue el 23 de febrero.

Por lo tanto, en esta etapa, creo que los precios del café permanecerán en una fase de consolidación a medida que los inversionistas observen cambios en el clima. Una caída por debajo del nivel de soporte clave en US$ 167 implicará que hay más vendedores dispuestos a empujar los precios al mínimo YTD.

Por otro lado, un movimiento por encima del nivel de US$ 206 invalidará el patrón de cabeza y hombros y lo empujará a US$ 220.

Con información de Invezz