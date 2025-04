Trump le mete miedo al mundo

El endeudamiento de EE. UU. y los bonos a 100 años, ¿El verdadero motor de miedo de Trump?

Alex Vallenilla.- El presidente Donald Trump, conocido por aplicar estrategias de amedrentamiento y amenazas, comenzó la política de aranceles recíprocos y podría estar infundiendo miedo al mundo. Esto puede verse en el Índice de Miedo y Codicia de CNN para el S&P500, que alcanzó 4,26 puntos el pasado 7 de abril. Se trata de que hay miedo extremo en los mercados, después de desplomarse índices, materias primas, acciones y los rendimientos de bonos de deuda. El pasado jueves, Trump anunció los aranceles recíprocos y desde entonces los mercados se desplomaron.

Otro indicador es el de volatilidad como el VIX, que alcanzó un máximo de 60,13 puntos el pasado lunes, muy cerca del máximo registrado en 65,73 en agosto de 2024, cuando Japón decidió aumentar sus tasas de interés, produciendo un desplome mundial de valores, al reducir el conocido “carry trade” con el yen japonés. El VIX alcanzó un máximo de 84 puntos en marzo de 2020, cuando se anunció la pandemia mundial de COVID-19. Es decir, los aranceles de Trump, tienen un impacto similar a los eventos citados.

La clave de todo esto tiene que ver, con que Trump tendrá vencimientos de deuda en 2025 y además se propone a emitir bonos con vencimientos a 100 años. Cuando se produjo la crisis de 2008, China hizo enormes compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Para entonces, poseía 492,60 mil millones de dólares en esos instrumentos. Aceleró a 1,31 billones en julio de 2011 y desde entonces sus tenencias se redujeron a 760,80 mil millones hasta enero de 2025.

El motivo

El presidente Donald Trump aspira a que China vuelva a comprar bonos del Tesoro, pero a tasas más bajas y con vencimientos muy largos. Esto sería una forma de rescatar la economía estadounidense, en medio de la grave situación de déficit fiscal y alto endeudamiento.

Trump podría estar metiendo miedo en los mercados con un solo propósito, el de obligar a la Reserva Federal a hacer recortes de tasas de interés. Esto coincide con la acción de Vladímir Putin, en vista de que la OPEP+ acaba de anunciar otro aumento de oferta de barriles de petróleo, de modo que el crudo se mantenga a bajo precio. En medio del caos en las bolsas y mercados de materias primas, el petróleo perdió un importante soporte de precios ubicado en $67 y tocó mínimos de $58,59 para el WTI. Los principales bancos señalan en sus reportes que los aranceles tendrían efectos inflacionarios y que eso golpearía el crecimiento económico, por lo que las apuestas por precios petroleros bajos aumentan. Esto último ayuda a Trump a que, debido a la volatilidad, el precio de la gasolina no se dispare y le cree mayores problemas en territorio norteamericano, mientras ocurre todo el caso señalado en los mercados.

Las tasas de interés

Trump se ha topado con un obstáculo. El miedo de los mercados, no parece haber llegado a la Reserva Federal. El pasado viernes, el presidente de la FED, Jerome Powell, fue claro al decir que no hay necesidad de recortes de tasas de interés de manera urgente porque el mercado laboral sigue fuerte y la inflación todavía no cae a la meta de 2 %. No le toca a la FED estar pendiente de las ganancias de los inversores en los mercados, ni de las finanzas del gobierno, así como tampoco sucumbir a las presiones políticas, sino de la estabilidad monetaria. El presidente Trump ha reiterado en sus cuentas de redes sociales, la necesidad de que las tasas de interés sean reducidas.

Pero el efecto causado en los mercados por los aranceles recíprocos, golpearon los rendimientos de los bonos de deuda, que se ubican por debajo de la tasa de referencia. La FED tiene previsto anunciar las próximas tasas de interés el 7 de mayo y en el mercado de fondos de futuros federales, las apuestas de que se mantengan igual son de 70,7 %, aunque por debajo de 86 % que se registró la semana pasada.

Efectos en Venezuela

Al mismo tiempo, a pesar de los anuncios de “máxima presión” a Venezuela, los cargueros petroleros no dejan de llegar a las costas venezolanas y continúan llevando crudo no solamente a China e India, sino a los propios puertos de Estados Unidos. Y es que el precio del petróleo por debajo de 60 dólares hace que las operaciones en suelo norteamericano dejen de ser rentables. Un punto a destacar es que Venezuela tiene aranceles recíprocos de 15% y no se incluye el petróleo. Además, a pesar de la flexibilización de restricciones para la explotación petrolera, el ritmo de crecimiento de plataformas petroleras es relativamente bajo, desde que Trump asumió el poder pasaron de 472 a 489, pero hace un año había 508, según Baker Hughes. Si el precio del petróleo continúa cayendo, la producción petrolera de esquistos se va a ver comprometida y Venezuela seguirá siendo una opción para la Casa Blanca.

Como se explicó en entregas anteriores, las tasas bajas le permitirían a Trump renegociar deuda a menores costos, dentro del plan MAGA, con el fin de evadir una crisis económica de grandes proporciones. Para eso, pareciera infundir miedo en los mercados y provocar caídas de valores que podría conducir a una recesión, además se estimula al mercado petrolero mundial a mantener el flujo petrolero, de modo que se evite inflación energética, en medio de todo el caos.

