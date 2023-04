Ronald Balza: para sacar un salario mínimo óptimo, debemos conocer datos y el presupuesto nacional

Ronald Balza, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que para obtener un salario mínimo óptimo, el país debe conocer los datos, el presupuesto nacional y preguntarse dónde está el dinero para ver si se puede vivir por encima del nivel de subsistencia.

En ese sentido, explicó que lo razonable sería que el Gobierno Nacional publicara su presupuesto, e insistió en que se asume que este no tiene dinero, pero la nación sigue pagando ISLR, IVA, IGTF y PDVSA hizo ventas desde 2020.

«Nos podríamos preguntar, ¿Cómo no hay dinero si se han hecho ventas en el país? ¿En qué se gasta lo que se tiene?, no sabemos en qué se gasta lo que se tiene. Tenemos tres años sin saber que se hace con el dinero de PDVSA» añadió.

En entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos, Balza recalcó que lo primero que los trabajadores deben pedirle al Gobierno es el presupuesto.

«Ese dinero que el gobierno supuestamente no tiene, también es de los venezolanos», acotó.

Propuesta de la CTV

Por su parte, José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), pidió al Ejecutivo salir a la calle y ver la realidad a la que se enfrenta el país.

«Hace 390 días se hizo un aumento que equivalía a US$ 30, y luego de este tiempo se devaluó a US$ 5-6. Es inaceptable y ya no se puede mantener en el tiempo», señaló.

Destacó, además, que en ninguna parte de América Latina hay salarios mínimos de más de US$ 500, pero tampoco uno de US$ 5.

El gremialista insistió en que más allá del aumento salarial, la cantidad que se consiga debe ser sostenible en el tiempo.

«Si analizamos números que hemos visto con nuestros asesores, el salario mínimo llegó a contemplarse en 2 o 3 dólares. Hay que tener medidas complementarias, el BCV tiene que equilibrar la distorsión en la economía», dijo.

Igualmente, recordó que el aumento de salario no es el factor principal para el aumento de la inflación, resaltando que hay dinero que no está siendo bien administrado y el país está en una emergencia nacional.

Con información del Circuito Éxitos