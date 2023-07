Reuters: estos son los acreedores que tendrán prioridad para la subasta de acciones de Citgo

Un juez de Estados Unidos ha dado prioridad a la minera Crystallex International para cobrar cualquier ingreso proveniente de una subasta de acciones en una de las matrices del refinador de propiedad venezolana Citgo Petroleum, al tiempo que asignó a la productora de petróleo ConocoPhillips un puesto cerca del comienzo de la fila.

El juez Leonard Stark, de Delaware, estableció el jueves un criterio para organizar a decenas de acreedores que hacen fila para participar en la subasta, cuya fecha de lanzamiento se fijó para el 23 de octubre y se espera que finalice aproximadamente un año después, señala una nota de Reuters

Citgo Petroleum opera la séptima red de refinación más grande de Estados Unidos, que incluye tres refinerías, terminales, ductos y otras instalaciones valoradas entre US$ 10.000 millones y US$ 13.000 millones. Pero los acreedores que han recurrido a los tribunales estadounidenses reclaman más de US$ 20.000 millones en total.

Este es el orden de prioridad y los criterios de participación establecidos por Stark:

Crystallex, primero

El tribunal le ha dado prioridad a Crystallex debido a que presentó su demanda en Delaware hace seis años, convirtiéndose en el primer acreedor con un laudo arbitral contra Venezuela en acudir a una corte estadounidense, y es el único que ha completado todos los pasos para embargar bienes propiedad de PDVSA en una eventual venta.

Crystallex obtuvo una orden de embargo de la corte en agosto de 2018, lo que le permite ir tras las acciones en PDV Holding, registrada en Delaware, una de las subsidiarias intermedias entre la petrolera estatal PDVSA, con sede en Caracas, y su unidad Citgo Petroleum, con sede en Houston.

Más de una docena de acreedores adicionales que en conjunto tienen decisiones a su favor por unos 5.000 millones de dólares han tratado de seguir el mismo camino, pero las sanciones de Estados Unidos a Venezuela se lo han impedido.

El tribunal ha otorgado a algunos de ellos medidas de embargo condicional, mientras que otros todavía están tratando de ser reconocidos por el tribunal como acreedores adicionales.

Laudos y órdenes de embargo

Cualquier acreedor adicional debe tener un laudo arbitral internacional vinculado a un reclamo por expropiación de activos, incumplimiento de deuda o rescisión de contrato.

Esos laudos deben presentarse ante un tribunal de Estados Unidos para recibir sentencias a fin de ejecutar los reclamos. Un acreedor que obtiene una sentencia final favorable que responsabiliza a un deudor por daños y perjuicios debe registrarla en Delaware o en cualquier otro tribunal donde el deudor tenga bienes.

El acreedor debe entonces solicitar una orden de embargo. La fecha de solicitud de ese documento servirá para fijar el orden de prelación en la subasta. El tribunal fijará una fecha límite para obtener las órdenes antes de la subasta.

Además de Crystallex, las empresas que tienen órdenes de embargo en mano son: ConocoPhillips, Red Tree Investments, Siemens, O-I Glass OI.N, Huntington Ingall Industries HII.N, ACL1 Investments, Rusoro Mining RML.V, dos unidades de Industrias Koch y Gold Reserve GRZ.V.

Prioridades de pago

La legislación de Delaware relativa a la ejecución de sentencias monetarias generalmente requiere que los ingresos por venta se distribuyan según el criterio ‘primero en el tiempo, primero en la fila’. En este caso, la corte también está tomando en cuenta los factores únicos del caso de Venezuela.

Hasta ahora, el tribunal ha determinado que “Crystallex es el primero en la fila” y también dijo que la prioridad de cualquier sentencia adicional se basará en la fecha en la que un acreedor solicitó una orden de embargo, si finalmente le fue concedida.

En el caso de Conoco, el tribunal le otorgó a la firma una posición “cerca del comienzo de la fila” porque ha participado en el litigio durante años, brindó información valiosa a la corte y pagó un tercio de los gastos de transacción. Conoco solicitó en 2019 una orden de embargo, que le fue otorgada el año pasado.

Fuente: Reuters