Análisis: cambios demográficos de América Latina podrían frenar el crecimiento

Según estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la fuerza laboral de América Latina creció casi 50% en las dos décadas previas a la pandemia, lo cual contribuyó significativamente a impulsar el crecimiento económico. Hoy, las tendencias demográficas están dando un vuelco y dejarán de ser un impulso al crecimiento en los años venideros.

Un análisis escrito por Gustavo Adler, jefe de división en el departamento del Hemisferio Occidental del FMI y Rodrigo Valdés, director del departamento del Hemisferio Occidental, también del FMI, devela que el crecimiento de América Latina registrará un promedio anual en torno a 2% en los próximos cinco años; es decir, una cifra inferior a su promedio histórico, que de por sí fue bajo.

Estas proyecciones también son considerablemente más moderadas que las de otras economías de mercados emergentes de Europa y Asia, que también se desacelerarían en los próximos años, pero que aun así lograrían una expansión anual de 3% y 6%, respectivamente.

«Este panorama poco alentador refleja problemas de larga data relacionados con el bajo nivel de inversión y el lento aumento de la productividad. A estos se les suma ahora que las tendencias demográficas están cambiando y que el crecimiento de la fuerza laboral se enfriará».

Cero crecimiento durante los próximos 5 años

Indica que el crecimiento de la población seguirá desacelerándose, y bajará de alrededor de 1% por año durante las dos décadas previas a la pandemia a un 0,6% por año en los próximos cinco años.

Esto no es una mala noticia en sí mismo: el aumento de la población no incrementa automáticamente el ingreso per cápita —el indicador más pertinente del bienestar—, ya que aunque genera una expansión de la fuerza laboral y del producto agregado, también significa que el producto está repartido entre más personas.

Aún así, el crecimiento económico derivado de crecimiento demográfico puede ayudar de otras maneras; por ejemplo, aumentando los ingresos públicos para hacer frente a elevados niveles de deuda.

Lo más destacado es que el dividendo demográfico está disminuyendo a medida que la población envejece y que el porcentaje de población activa llega a sus máximos, y eso significa que la proporción de la población capaz de generar ingresos dejará de crecer.

Se trata de un cambio importante: hasta hoy, esa proporción iba en aumento, añadiendo anualmente 0,5% a la fuerza laboral desde el año 2000. Por el contrario, de acuerdo con previsiones del FMI, el porcentaje de población activa registrará, en promedio, cero crecimiento durante los próximos cinco años.

Estimular la participación en América Latina

La recomendación a la que llegan Adler y Valdés es que será necesario estimular la participación en la fuerza laboral.

Las previsiones indican que algo de esto ocurrirá en los próximos años, ya que la proporción de la población en edad activa que busca trabajo seguiría aumentando.

Pero para que esta proyección se haga realidad, será indispensable que las mujeres estén más integradas a la fuerza laboral, ya que la participación femenina sigue siendo baja, llegando apenas a 52%, frente a 75% de la masculina.

Otras vías para expandir la fuerza laboral consisten en brindar oportunidades de formación profesional, subir la edad de jubilación, eliminar los desincentivos al trabajo después de la jubilación y adoptar políticas que faciliten el empleo de personas de mayor edad.

