AVAT anuncia activación de plataforma digital para impulsar el comercio agroindustrial

Bajo el lema “sembremos tecnología para que los costos de los alimentos bajen”, la Asociación Venezolana de Agrotecnología (AVAT) anunció la activación de la plataforma digital agroo.com.ve para impulsar el comercio agroindustrial.

En ese sentido, la AVAT anunció la activación de la página web https://agroo.com.ve que iniciará sus operaciones al público a partir del lunes 4 de diciembre, comenzando con los grandes compradores del país, que harán sus solicitudes en el comercio agroo y serán conectados con canales de venta.

José Augusto Linárez, presidente de AVAT y del sistema Agroo, explicó que 20 productos de la canasta básica tienen un costo, en Miami, de US$ 69; en Madrid, US$ 79 y en Venezuela US$ 92.

“No es justo que los alimentos en Venezuela sean los más caros del mundo. Para que los productos bajen de precios, todos los actores tienen que disminuir sus costos y eso es posible eliminando la intermediación nociva y la informalidad”, señaló.

Asimismo, indicó que en ese escenario entra en juego agroo.com.ve como solución, puesto que se trata de la creación de un ecosistema digital integrado de herramientas que le darán valor a la cadena del agro venezolano.

“Tenemos grandes alianzas entre ellos Fedeagro, Fedecámaras, Asociación Nacional de Supermercados, Cámara de Comercio Electrónico, asociaciones de productores agrícolas, entre otros gremios e instituciones públicas”, dijo.

Explicó que los productores agrícolas serán atendidos por un asistente de inteligencia artificial a través de WhatsApp para dar respuestas automatizadas.

“Le pueden escribir y preguntar cómo pueden conseguir insumos más baratos; cómo colocar las cosechas; en cuánto está el precio de un determinado rubro agrícola; e incluso exportar sus productos”, señaló.

Aclaró que las operaciones serán gratuitas, sin comisiones, ni intermediarios, transacciones de persona a empresa; o de empresa a empresa.

“Agroo es una plataforma digital que conecta a los actores del sector agroproductivo venezolano. Funciona como un puente que elimina intermediarios innecesarios, creando un agro más sostenible, transparente y eficiente”.

Linárez expuso que desde la AVAT se ha creado una herramienta para reducir los costos hasta en un 70% y aumentar la producción hasta en 30%.

“La única forma de crecer es con la tecnología y competir en los mercados internacionales con la etiqueta hecho en Venezuela”, concluyó.

Nota de prensa