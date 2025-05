Avior Airlines ofrece conexiones a través de Curazao hacia destinos internacionales

Avior Airlines anunció que a partir del 12 de mayo inician operaciones en conexión posterior, en conjunto con World Atlantic Airlines y vuelos comercializados a través Pegaso Travel C.A. De esta manera, los pasajeros viajarán desde Caracas con breve escala en Curazao, sin complicaciones.

La aerolínea ofrece cuatro frecuencias semanales que se adaptan a las diversas necesidades y demandas del mercado: lunes, jueves, viernes y domingo con salidas desde Caracas a las 9:40 am y llegada a Curazao a las 10:40 am. Mientras que desde Curazao a conexión posterior con salida a las 11:50 am y llegada a las 3:00 pm.

Por su parte, la salida desde la conexión posterior hacia Curazao saldrá a las 7:00 am con llegada a la isla a las 10:00 am. Desde Curazao a Caracas los vuelos saldrán a las 2:00 pm con llegada a la capital venezolana a las 2:45 pm.

«Esta alianza, es una solución para quienes buscan descubrir nuevas culturas y experiencias en destinos populares», expresó Jorge Añez Dager, fundador de Avior Airlines, quien además enfatizó el compromiso de facilitar el acceso a destinos internacionales.

A través de una nota de prensa, se informó que los boletos ya se encuentran a la venta, por lo que, Avior Airlines invita a todos los viajeros a aprovechar la oportunidad de explorar el mundo desde Caracas a un precio especial de lanzamiento: desde 699 dólares ida y vuelta que incluye maleta facturada de 23 kilos y equipaje de mano que no exceda los 8 kilos.

Esta tarifa es válida en compras hasta el 15 de junio de 2025 y puede ser adquirida a través del Call Center de la aerolínea 0501-AVIOR-00, Whastapp +1407 214.4866 o con cualquiera de las agencias de viaje autorizadas.