Bruselas regulará plataformas digitales como Uber

Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) dieron el lunes 11 de marzo su visto bueno a la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y reducir el número de falsos autónomos en esas empresas.

«¡Mejores condiciones de trabajo para quienes entregan la comida a domicilio!», se lee en X una publicación de la presidencia rotatoria belga de la UE.

Los funcionarios belgas mediaron para que saliera adelante la directiva, aprobada durante la reunión de hoy del Consejo de la UE en Bruselas, en la que Estonia y Grecia, países que hasta ahora se habían abstenido, anunciaron su apoyo a la ley.

También puede leer: Gobierno deja sin efecto norma que regulaba el servicio de delivery

El acuerdo se produce después de un primer intento en febrero. Tras los cambios de las posturas estonia y griega, el texto legislativo consiguió suficientes apoyos entre los Estados miembros para salir adelante.

La normativa aún debe ser votada por el Parlamento Europeo, que puede proponer enmiendas, aunque no se esperan cambios.

La «Directiva de trabajo en plataformas» clasificaría a los trabajadores de aplicaciones de «economía colaborativa» como empleados en los casos en que las plataformas controlen factores como cuánto dinero se les paga a los trabajadores o sus horas de trabajo, o supervisen su desempeño electrónicamente.

Con información de Deutsche Welle.

✅ Better working conditions for those delivering your meal at home!

🇪🇺 Ministers just approved the compromise text on the Platform Work Directive (#PWD).

This will improve the rights & conditions of more than 28.5 million Europeans working in the #PlatformWork economy.#EPSCO pic.twitter.com/94nHO40UcK

— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 11, 2024