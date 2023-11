Conozca cuánto cuesta un pan de jamón en Caracas

El director de la Escuela Internacional de Panadería (Iepan) Juan Carlos Bruzual, señaló que haciendo una ruta del pan de jamón, en la que ha visitado cuatro panaderías, el costo más económico que ha registrado hasta ahora es de US$ 12, en la antigua panadería El Guanábano, actualmente Chocolat Deli, en Caracas.

En entrevista para Onda La Superestación, Bruzual explicó que comparándolo con el precio fijado en Iepan, que es de US$ 18, el más económico es un tercio menor en precio.

También puede leer:

Aseveró que la mayoría de las panaderías mantienen un precio estándar entre US$ 15 y US$ 16, y las que mantiene la calidad y cantidad de jamón apropiado, que es el producto más costoso de la elaboración, tienen alianzas comerciales con proveedores de jamón.

Sostuvo que el precio también varía según la ubicación de la panadería por lo que justifica el precio del más económico que ha registrado hasta ahora, dado que la panadería se encuentra en la avenida Baralt.

Bruzual informó que también han visto en el mercado panes de jamón en US$ 7 o promociones de dos por US$ 12, pero aún no han comprobado su calidad.

Con información de Onda La Superestación