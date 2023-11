Corpoelec extiende plazo para el registro en Plan Borrón y Cuenta Nueva hasta el #31Dic

El ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, anunció que el Plan Borrón y Cuenta Nueva comenzó su quinta fase, en la cual se anexarán los estados llaneros y también informó que el registro se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre.

El anuncio lo hizo a través de las redes sociales, donde precisó que los estados que se incorporarán al plan son: Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa.

«Continuamos este plan especial de recaudación que llevamos desde noviembre del año pasado. Comenzamos por Zulia y a partir de ahora arranca en la región Los Llanos. Hemos decidido extender el Plan Borrón y Cuenta Nueva hasta el 31 de diciembre», afirmó.

Hoy iniciamos la 5ta Fase del Plan Borrón y Cuenta Nueva en la Región de Los Llanos: Apure, Barinas, Cojedes, Guárico y Portuguesa, que se suman a este novedoso sistema de recaudación contando con 38 Centros Integrales de Atención al Usuario y la página: https://t.co/jdYndAo1Tc. pic.twitter.com/7syfUXVmY3 — Néstor Reverol (@NestorLReverol) November 14, 2023

Corpoelec aclaró que no hay instrucción de multas para usuarios no registrados

Recientemente, la coordinadora de atención integral a los usuarios de Corpoelec, Lourdes Carmona, informó que de los 543.000 usuarios del Distrito Capital, cerca de un 20% ya se ha registrado de forma presencial en el sistema.

Aseguró que el Plan Borrón y Cuenta Nueva no es un nuevo sistema de cobro y facturación, sino una actualización de la información de los usuarios, un método más expedito para la elaboración de sus tarifas.

«La facturación se mantiene tal cual, lo que estamos buscando es registrar y actualizar la información existente», destacó.

Con respecto a las dudas que han surgido sobre multas de Corpoelec para quienes no se registren, Carmona aseguró que no han recibido instrucciones al respecto para los usuarios que no se hayan podido registrar en el sistema.

«Hasta ahora no hemos recibido instrucción del ministro ni de multa, corte o suspensión. Es importante aclarar porque he visto en muchos medios de comunicación que los usuarios están pagando una multa», resaltó.