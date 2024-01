¿Entorno adverso o decisiones erróneas? Analizando el desempeño empresarial en Venezuela

Daniel Cadenas.- El entorno macroeconómico y regulatorio en Venezuela ha enfrentado numerosos desafíos que han impactado negativamente a las empresas en el país. Estos factores han contribuido a crear un entorno empresarial difícil y han complicado el desarrollo y crecimiento de las empresas locales e internacionales que operan en Venezuela. Venezuela ha experimentado una crisis económica prolongada, caracterizada por hiperinflación, devaluación de la moneda y una contracción significativa del Producto Interno Bruto (PIB). Estas condiciones han generado una gran incertidumbre y volatilidad en el entorno empresarial, dificultando la planificación a largo plazo y la toma de decisiones estratégicas por parte de las empresas. No es poco frecuente el escuchar a empresarios culpar o responsabilizar al desafiante y adverso entorno venezolano por sus bajas ventas y escasa competitividad. ¿Pero, es solo culpa del entorno?

Las empresas, al igual que los seres humanos, cometen errores y algunos de ellos, muy graves. La influencia de los errores estratégicos en las empresas puede ser significativa, pudiendo llevar al fracaso, pérdida de posición competitiva y disminución de rentabilidad. Estos errores estratégicos pueden manifestarse de diversas maneras, desde una mala planificación hasta decisiones poco acertadas en la dirección y ejecución de la estrategia corporativa. A continuación, se presentan 5 ejemplos históricos de errores estratégicos graves que han tenido un impacto significativo en la trayectoria de las empresas:

Blockbuster: La famosa cadena de alquiler de películas y videojuegos enfrentó dificultades al no adaptarse a la transición digital. Decidió no asociarse con Netflix en sus inicios y no incursionar en el streaming, lo que llevó al declive y posterior quiebra de la empresa.

Kodak: A pesar de haber sido pionera en la tecnología digital, Kodak subestimó su potencial y no apostó lo suficiente por ella. La empresa prefirió seguir centrada en la fotografía analógica, lo que la llevó a perder terreno frente a competidores que abrazaron la fotografía digital.

Nokia: A pesar de haber sido líder en la industria de los teléfonos móviles, Nokia no se adaptó rápidamente al surgimiento de los smartphones y el ecosistema de aplicaciones. Esta falta de visión estratégica llevó a la pérdida de su dominio en el mercado de los dispositivos móviles.

Yahoo: A pesar de su posición dominante en el campo de los motores de búsqueda y los servicios en línea, Yahoo fracasó al no capitalizar sus activos de manera efectiva y al no poder competir con empresas como Google y Facebook en el mercado de la publicidad en línea.

Estos ejemplos destacan la importancia de la adopción de estrategias sólidas y la capacidad de adaptación al entorno cambiante de los negocios. Los errores estratégicos pueden jugar un papel determinante en el destino de una empresa, y aprender de estos casos históricos puede proporcionar valiosas lecciones sobre la importancia de la visión estratégica, la innovación continua y la adaptación a las tendencias del mercado. Los errores estratégicos cometidos por las empresas pueden exacerbar el impacto de un entorno macroeconómico desfavorable, lo que puede tener consecuencias significativas en la situación financiera y la capacidad de recuperación de las empresas. Buenas decisiones estratégicas adaptadas o coherentes con el entorno pueden contrarrestar e incluso hasta anular, los efectos negativos de un entorno adverso.

Para lograr una adaptación efectiva al entorno, las empresas deben estar dispuestas a innovar, a adoptar nuevas estrategias y a modificar sus procesos internos según las demandas del mercado y las condiciones cambiantes del entorno macroeconómico. Esto puede incluir la actualización de productos o servicios, la implementación de tecnologías emergentes, la reestructuración organizacional, y la adopción de prácticas sostenibles y responsables desde el punto de vista ambiental y social.

¿El entorno adverso influye negativamente en el desempeño de las empresas venezolanas? Evidentemente que sí. Pero la realidad, es que las empresas venezolanas han venido cometiendo errores estratégicos que han empeorado los efectos del entorno y les han impedido tener un mejor desempeño. El principal error estratégico, es haber tardado demasiado en entender que somo un país con mas del 80% de pobreza y que los pobres son literalmente el mercado. Al no poder adaptarse a esa realidad, han continuado produciendo productos y servicios no adaptados a ese perfil de clientes, lo que obviamente ha afectado sus ventas. Otro error notable, es el haber descuidado la atención a las necesidades básicas de sus clientes, abandonando literalmente segmentos completos del mercado sin buscar soluciones ante restricciones del entorno. La banca comercial es un ejemplo claro de ello. Es inconcebible que los bancos venezolanos se hayan dejado arrebatar el mercado de financiamiento al consumo por una minúscula Fintech. Un tercer error estratégico, es la tendencia crónica a la no diferenciación. Todos los competidores, en casi cualquier mercado o sector, terminan siendo copias o clones indiferenciados unos de otros. Todos esos errores, no son atribuibles al entorno y son la consecuencia de malas decisiones y una pésima comprensión de la realidad.

