El “as bajo la manga” para aspirar a la renovación de la Licencia General 44

Apocas horas de conocerse si Estados Unidos revocará totalmente, parcialmente, o por el contrario, renovará la Licencia General 44 (LG44), no son pocos los comentarios y especulaciones que han surgido al respecto.

Un portavoz del Departamento de Estado de ese país ha dicho a Reuters que no se renovará la LG44 y que las sanciones y limitaciones se reimpondrán a Venezuela por “ausencia de progresos” de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro y sus representantes en términos de implementación de las disposiciones de la “hoja de ruta”.

Sin embargo hay elementos que dan a entender que eso puede cambiar.

Para Gilberto Morillo, exgerente de planificación de Pdvsa, un tema que cobra interés de forma progresiva en el debate público de Estados Unidos es la inmigración, justamente en un año donde también habrá elecciones presidenciales en esa nación.

“A Estados Unidos le interesa devolver a los inmigrantes a sus países de origen, no sólo a los venezolanos” quienes en su mayoría piden asilarse en territorio estadounidense.

545.000 venezolanos están en EEUU

Para regresar a los inmigrantes a sus países se debe contar con la autorización de su gobierno, pero desde que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, advirtiera que a partir del 13 de febrero de 2024 se revocarían los vuelos de repatriación de inmigrantes venezolanos, no se ha vuelto a saber más sobre el tema.

Venezuela toda rechaza el grosero e indebido chantaje y ultimátum manifestado por el gobierno de EEUU. Si dan el paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela, a pedido de los extremistas lacayos en el país, a partir del 13 de febrero quedarían revocados de… https://t.co/cLo5Di2Dck — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 30, 2024



La advertencia de Rodríguez surgió en respuesta a la anulación de la Licencia General 43 por parte de Estados Unidos, creando un freno a las operaciones de explotación y comercialización del oro venezolano.

De acuerdo con la organización Witness at the Border, que lleva registro de los vuelos de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), hasta enero de 2024, unos 1.800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación.

Estimaciones de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) revelan que en el país norteamericano hay aproximadamente 545 mil venezolanos, que representan el 7,8% de los más de 7 millones de venezolanos que se calcula que han abandonado Venezuela desde 2010, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Europa requiere de energía

En entrevista exclusiva con Finanzas Digital, Morillo asegura que Venezuela quiere el levantamiento de las sanciones de manera general porque daría más confianza a los inversionistas, pues hasta el momento Estados Unidos ha otorgado licencias temporales a Venezuela.

En esa línea opina el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Guillermo Wallis, quien sostiene que las inversiones que ha hecho la petrolera Chevron en Venezuela no son a largo plazo.

Parece que ninguna de las partes está satisfecha: ni los Estados Unidos por la manera cómo se ha desarrollado el tema político-electoral al no permitir que María Corina Machado participe en las elecciones presidenciales del 28 de julio, tampoco a la persona que designó como su sustituta, Corina Yoris; por otro lado, el gobierno de Venezuela no está contento con las licencias temporales, las cuales no cubren todos los ámbitos económicos que espera.

El exgerente de planificación de Pdvsa cree que para la nación estadounidense el asunto de la inmigración es casi tan importante como el de obtener petróleo y suplir la falta de hidrocarburos que aportaba Rusia. “Europa necesita energía y pensando que Venezuela puede suministrar esa energía es otro de los alicientes que tiene el gobierno de Estados Unidos para suspender el tema de las sanciones, ya sea definitivo o mediante las licencias”.

El escenario más probable

Asdrúbal Oliveros, socio-director de la firma Ecoanalítica, ha planteado los escenarios que a su juicio podrían ocurrir en Venezuela luego de que el 18 de abril expire la LG44.

El primero es que si dicha licencia se mantiene probablemente la tasa de crecimiento del país se acerque a los dos dígitos, pero para Oliveros este escenario es poco probable que se dé.

Si la licencia se modifica pero mantiene las operaciones de empresas como Chevron, el crecimiento sería de 4% «que para una economía como la venezolana, que ha caído tanto, necesita crecer mucho más y de forma sostenida y eso no asegura que la mayoría de la población en ese contexto de crecimiento pueda tener acceso a oportunidades», dijo Oliveros a Unión Radio el 3 de abril.

El escenario más drástico, y también poco probable, es que Estados Unidos revoque todas las licencias, en ese contexto el crecimiento económico estaría cercano a cero.

Para Asdrúbal Oliveros lo que ocurra con la Licencia General 44 marcará el ritmo de crecimiento de la economía nacional. Pero lo que tendrá incidencia a mediano plazo es la elección presidencial del 28 de julio.

«De ese resultado dependerá si Venezuela podrá insertarse a la comunidad internacional para volver a los organismos multilaterales, con el fin de renegociar la deuda y garantizar la entrada a nuevos actores en el sector petrolero».