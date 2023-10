El Cuarto Trimestre 2023

José Grasso Vecchio.- Ya entrando en el último trimestre del año 2023 es importante recapitular sobre lo avanzado en términos económicos y financieros y sobre las tareas pendientes de manera que 2024 podamos tener una economía en crecimiento y con menor inflación.

En primer lugar, hay que señalar la recuperación de la producción petrolera, cuyos niveles actualmente se sitúan en 800.000 barriles por día, en lo cual ha influido de manera importante el aporte de Chevron con unos 120.000 barriles diarios extraídos en septiembre en comparación con los 50.000 barriles diarios de comienzos de 2023. Estos barriles adicionales se venden sin descuento y a precios más elevados. Así, ello se ha traducido en mayores ingresos fiscales y de divisas para Venezuela.

En segundo lugar, hay que señalar que la apertura comercial con Colombia ha permitido que el flujo de comercio esté aumentando a paso seguro. De un monto de comercio de US $222 millones en 2020, se pasó en los primeros seis meses de 2023 a US $463 millones. Se estima, que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia podría cerrar este 2023 en alrededor de US $800 millones. Sin lugar a dudas, las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, afectan el intercambio comercial entre los dos países. Las sanciones deben flexibilizarse y más allá deben eliminarse. Ello entre otras cosas ha dificultado los mecanismos de pago entre los dos países, el crédito es prácticamente inexistente y las operaciones en su mayoría se cancelan de contado. Es bueno diferenciar el caso de empresas grandes que no tienen mayores inconvenientes para manejar sus pagos y sus operaciones internacionales de otras medianas y pequeñas a quiénes se le dificultan los pagos. Recientemente tuve la oportunidad de atender una invitación para dictar una conferencia sobre las oportunidades de invertir y trabajar con Venezuela y vi a jóvenes emprendedores de Bogotá entusiasmados por hacer cosas y lo mismo puedo decir de emprendedores venezolanos ya registrados en un número superior a 700.000 y que de seguro superarán el millón de emprendedores al cierre del 2023. Uno de los temas donde debe avanzarse es sin duda en mecanismos de pago ágiles y seguros, en ese sentido, autoridades financieras y bancos de los dos países deberán avanzar rápidamente en la búsqueda e implementación de esas soluciones.

Todo esto, está creando condiciones para el crecimiento de sectores vinculados a las exportaciones al tiempo que abre nuevas oportunidades en actividades tales como el turismo y las finanzas entre otros. Las ventajas comparativas de Venezuela además del área de hidrocarburos son innegables en materia de turismo, manufactura, ciertos sectores de la agroindustria entre muchos otros. Por cierto, con una capacidad industrial instalada con un altísimo porcentaje disponible, para ser utilizado de inmediato.

En ese sentido, la Macrorrueda Binacional de Negocios recientemente realizada en Caracas, posibilitó el encuentro de empresarios de ambas naciones en conjunción con los gobiernos y entes multilaterales como la CAF, la cual está llamada a jugar un papel importante como ente financiero.

Lo inversión privada nacional y extranjera, se ha facilitado por un entorno en el cual los controles de cambio y de precios fueron levantados hace años, de manera tal que los precios de los bienes se determinan por condiciones de mercado en tanto que las transacciones en moneda extranjera se realizan sin mayores restricciones.

La perspectiva de la industria petrolera luce mejor que a comienzo de año debido a que se emitió una licencia que permite a Chevron explotar nuevos campos petroleros y esta empresa ha declarado que está lista para incorporar nuevos equipos de perforación y aumentar la producción hasta unos 200.000 barriles diarios en 2024.

Sin embargo, hay un conjunto de acciones que hay que adoptar para que el cierre de 2023 ocurra en mejores condiciones y que el inicio de 2024 sea auspicioso. Así, resultaría esencial la reanimación del crédito bancario para lo cual resulta fundamental ir logrando gradualmente las condiciones, para que la economía no petrolera encuentre un nivel de financiamiento que hoy está más restringido localmente.

Igualmente sería importante que se permita a la banca prestar en dólares un porcentaje mayor sobre la base de los depósitos captados en esa moneda. Ello estimularía la intermediación y reduciría los costos de financiamiento, especialmente para las pequeñas y las medianas empresas.

Sería vital que Venezuela pueda acceder a los US $5.100 millones que el FMI le asignó en septiembre de 2021 con motivo de la pandemia. Esos recursos siguen retenidos en ese organismo y se trata de un monto significativo, de libre disponibilidad y sin restricciones.

Las perspectivas del 2024 apuntan a un mejor año en materia económica, con más crecimiento, menos inflación y mayor estabilidad cambiaria. Sin duda en un escenario libre de sanciones tendríamos un mayor impacto positivo para la economía.

