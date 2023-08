Aquiles Martini: en Venezuela el valor de una vivienda equivale al 20% de lo que costaba hace 8 años

Aquiles Martini, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y presidente de la comisión de Infraestructura Vivienda y Hábitat de Fedecámaras, recordó que en 2010 y 2011 se empezó a observar una persecución en el área inmobiliaria.

Explicó Martini que en Venezuela el valor de la vivienda equivale a 20% de lo que costaba hace 8 años.

En una entrevista con Román Lozínski para el Circuito Éxitos indicó que el sector construcción de Venezuela es casi nulo, más allá de los focos en el norte del municipio Chacao, en Caracas.

«El que alquile una vivienda hoy, en dólares no regulado por la Superintendencia Nacional de Vivienda (Sunavi), está cometiendo un acto de ilegalidad» acotó.

Igualmente, resaltó que en este momento, el que tenga una vivienda que no la venda.

Reforma a la Ley de Arrendamientos

Por su parte, Roberto Orta, abogado y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), planteó una modificación de la Ley de Arrendamientos para que se genere una seguridad jurídica que permita que muchas viviendas desocupadas entren al mercado.

Explicó que la Cámara de la Construcción hizo un estudio en el que se refleja que con una reforma de la Ley de Arrendamientos en 5 años tendríamos 250.000 viviendas más en el mercado que actualmente las tienen desocupadas por protección.

Orta indicó que la cantidad de operaciones de este año con relación a 2022 son similares, destacando que actualmente el mercado es 51% ventas, 41% arrendamientos.

Aseguró que casi todo el mercado de ventas es de segunda mano, sin construcciones y que los proyectos nuevos en Venezuela se concentran Caracas, específicamente al municipio Chacao.

«Sigue siendo un buen momento para el que pueda comprar inmuebles. La situación de Venezuela es muy particular, los precios no tendrán más caída, sin embargo, no es buen momento para el que quiera vender» añadió.

Con información del Circuito Éxitos