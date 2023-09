Fedeagro considera que es más económico invertir en el sector agrícola que en el petrolero

El presidente de Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, aseveró que es más económico hacer inversiones en el sector agrícola que en el petrolero.

En ese sentido, precisó que invertir en el sector petrolero requiere alrededor de US$ 50.000 millones, mientras que con «la agricultura con US$ 1.500 millones la pones a andar».

Asimismo, en entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos acotó que con esa inversión se empezaría a producir divisas porque «son rubros tradicionales de exportación» y afirmó que 17 estados del país de los 23 son agrícolas y pecuarios.

También puede leer:

El representante gremial espera que los productores de cacao en el estado Sucre no tengan que sustituir la siembra de ese producto y en caso de que lo hagan, vayan al rubro del café para que se mantenga el ecosistema.

«Si no se tiene café en las alturas, no se tendrá agua en la llanura», recordó al tiempo que añadió que si no hay este tipo de cultivos en la montaña, «nos vamos a quedar sin agua en los llanos».

Sostuvo que es indispensable que el Gobierno le ponga «la lupa y el ojo» y apoye a los productores de todo el país.

«Es una lástima que no se coloque estos rubros como prioritarios, son cultivos que pudiéramos estar apoyándonos con la Unión Europea para captar recursos», dijo.

Igualmente, resaltó que se necesita financiamiento para mantener estas cosechas y evitar que se pierdan productos como se perdió la naranja.

«Estamos haciendo grandes esfuerzos con universidades internacionales para lograr traer plantas que sean resistentes al Dragón Amarillo», aclaró.

Con información del Circuito Éxitos