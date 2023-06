Fedenaga pide aclarar situación de productores agropecuarios limitados por falta de combustible

La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), emitió un comunicado en el que solicita al fiscal general Tarek William Saab, una audiencia o reunión a la brevedad posible, para aclarar la situación que viven los productores, ante la falta de combustible y las recientes acusaciones y cargos en contra de agricultores.

A través del comunicado, el gremio aseguró que los productores agropecuarios están desesperados por no encontrar cómo sacar su producto al mercado, viéndose en la necesidad de deshacerse de los mismos, en las zonas de producción muy distantes de los centros de consumo.

«Quizás las imágenes son dantescas en un país con necesidades, pero en la investigación le pedimos se ponga en el lugar del humilde labriego, pues en los campos se está perdiendo la comida por no poder sacarla a los mercados, al no tener combustible necesario y las cosechas no esperan», afirmó Fedenaga.

Asimismo, pidió en nombre de los productores de Venezuela que los agricultores detenidos sean liberados y atendidos por los entes gubernamentales, para que sigan trabajando por la producción del país.

Cabe recordar que el pasado viernes 16 de junio, Saab ordenó abrir una investigación en contra de los agricultores que, por falta de gasolina, han optado por desechar sus cosechas.

En los últimos días, y a través de redes sociales, agricultores del país han denunciado la pérdida de cosechas de plátano, cambur y tomate, a causa de la escasez de combustible que ha afectado la distribución hacia los centros de recepción.

«Los productores no tenemos prioridad dentro de las emergencias. Lo invitamos a que nos visiten en el campo, a fin de que vea la faena completa y así usted podrá entender perfectamente el problema», aseveró el gremio.

Con información de Minuta Agropecuaria