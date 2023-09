Gobiernos y empresas de Venezuela y Colombia abren macrorrueda de negocios en Caracas

Autoridades y empresarios de Venezuela y Colombia comenzaron este miércoles una macrorrueda de negocios que celebrarán hasta el viernes en Caracas, en la que se plantean fortalecer la relación comercial, un año después de que ambos países reabrieran la frontera común, cerrada en 2015.

Durante la primera jornada del evento autoridades de las dos naciones firmaron un memorando de entendimiento entre el instituto Marca País de Venezuela y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, dio la bienvenida a los «hermanos de Colombia» a este encuentro de trabajo, que espera cierre con «grandes anuncios, ventajas y beneficios» para ambos pueblos.

La también ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior calificó este evento de «histórico», al que «cientos de empresas que fueron registradas» se mostraron «con mucho interés de encontrarse como hermanos, de complementarse, de ver vías de inversión» y cómo sus «matrices exportadores se complementan».

Asimismo, aseguró que, un año después de la «histórica» reapertura fronteriza, que era el «anhelo de los pueblos», se ha venido «recuperando el comercio binacional», que -afirmó- «debe ser equilibrado».

Por su parte, el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, aseguró que, gracias al liderazgo «silencioso, prudente e inteligente» de ambos Gobiernos, se han «logrado muchas cosas», que, sin embargo, «no son suficientes».

«Somos lentos, no estamos logrando lo que nos habíamos propuesto, estamos logrando apenas el principio de la consolidación de una relación maravillosa que nosotros tenemos que lograr», expresó.

En este sentido, señaló que ambos países tienen el objetivo de «promover el comercio, la inversión, la complementación productiva y el desarrollo industrial, de servicios y, sobre todo, el desarrollo social».

«Si no hay inversión, no hay sociedad; si no hay sociedad, no hay futuro. Y en un año bajaron (…) tanto en (el departamento colombiano) Norte de Santander como en (el estado venezolano) Táchira más de 5 puntos las tasas de desempleo», aseguró.

Según cifras oficiales del país andino, el comercio bilateral alcanzó los 435,6 millones de dólares entre enero y julio de este año, un crecimiento del 13,7% respecto al mismo período de 2022, cuando llegó a los 383 millones de dólares.

EFE