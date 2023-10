La Guerra en Gaza e Israel y su Impacto Económico en Venezuela

José Grasso Vecchio.- El 7 de octubre Israel fue sorprendido por un ataque a gran escala perpetrado por el grupo islámico Hamas (Movimiento de la Resistencia Islámica) el cual se saldó con la muerte de más de mil personas y el secuestro de un número que según estimaciones del gobierno hebreo ronda los doscientos, entre los cuales hay ciudadanos de varias nacionalidades.

La respuesta de Israel no se hizo esperar y comenzaron los ataques aéreos a Gaza, donde tiene asiento la dirigencia de Hamas, causando destrucción y pérdida de incontables vidas civiles. Al mismo tiempo, Hezbolá (Partido de Dios), en el sur del Líbano lanzó una serie de cohetes hacia Israel, los cuales fueron respondidos con mucha fuerza por Israel. En una zona tan sensible políticamente, existe el peligro de que el conflicto escale hacia otros países. Con la intervención del gobierno de Estados Unidos, Egipto, Jordania, Arabia Saudita y Turquía se ha podido contener por ahora, la invasión terrestre a Gaza, mientras se trata de negociar un corredor humanitario en Gaza hacia el sur de esa franja para reducir el número de víctimas ante la ofensiva de Israel.

Para la Unión Europea la intensificación del conflicto resulta muy grave por su elevada dependencia del petróleo y del gas proveniente del Medio Oriente. En el caso de EEUU, este país se encuentra en relativa ventaja debido a que es el principal productor de petróleo y gas del mundo. De hecho, entre septiembre y octubre la producción de petróleo ha aumentado más de un millón de barriles diarios.

Como resultado del conflicto, el precio del petróleo aumentó de US$ 82,3 por barril el 5 de octubre hasta US$ 88,2 por barril el 17 de octubre de 2023 en un contexto en el cual los fundamentos del mercado no han cambiado sustancialmente como para provocar un alza de precios. Igualmente, el precio del gas se incrementó más de 7% entre el viernes 13 de octubre y el viernes 6 del mismo mes al ubicarse en US$ 14,5 por MMTbt (Millones de Unidades Térmicas Británicas). Los contratos para entrega del gas para diciembre se ubicaron en US$ 17,5 por MMTbt

Esta alza de precios se ha traducido en un ascenso del precio de la gasolina, situación que ha propiciado presiones inflacionarias en algunos países altamente dependientes de las importaciones de hidrocarburos.

Un hecho que no debe pasarse por alto es el peligro que puede significar la participación de Irán en el conflicto debido a que más de 10.000.000 de barriles de petróleo diarios pasan por el Estrecho de Ormuz, ubicado en las aguas jurisdiccionales de Irán. De ocurrir un evento así, es previsible que algunas potencias podrían intervenir para desbloquear el tránsito del petróleo.

Claramente para Venezuela el alza de los precios del petróleo representa en lo económico, siempre una oportunidad para aumentar la producción petrolera y con ello mejorar su flujo de ingresos fiscales y de divisas. Ello se puede ver favorecido por la reciente licencia que el gobierno de Biden ha extendido a Venezuela en el marco de las negociaciones políticas con el mecanismo de México facilitado por Noruega. En diversas oportunidades he señalado que las sanciones han terminado perjudicando a los venezolanos. La próxima semana analizaremos la licencia que se ha extendido a Venezuela en el marco de las negociaciones. Es justo que se logre una mayor flexibilización y eliminación de las sanciones. Todo esto, puede ser el primer paso, para el restablecimiento de unas relaciones importantes entre Estados Unidos y Venezuela.

@josegrasso