¿Habrá o no recesión?

Daniel Lahoud.- Esta es la pregunta que más se repite en los mercados en este año. Pero además de la intriga hay algunos elementos que hay que tener en cuenta desde 2008 el FED ha inyectado a la economía 568% más de base monetaria y eso significa que cada año añadió 13% más de dinero a la economía. Primero tratando de salir de la recesión de la crisis de las inmobiliarias (mal llamadas subprimes) y luego para impedir una recesión pequeña que de la misma manera se dio en la época de la pandemia.

Muy a pesar de eso, los precios no comenzaron a elevarse, sino a inicios de 2022 y el FED respondió como siempre, elevando la tasa a tientas, hasta que el mes pasado, logró que el índice de precios al consumidor dejara de crecer, mostrando niveles que no se veían desde los años 80 del siglo XX.

Tras la declaración de Jerome Powell (Presidente de la junta de Gobernadores del FED) de que iban a mantener las tasas y por supuesto, la materialización de que lo hicieron en la última subasta de letras, trajo optimismo a los inversionistas, hasta hay alguno que considera que todo pasó, pero hay que tener presente que Powell afirmó además que se reservan la posibilidad de elevar dos veces más las tasas, antes del final del año.

Sin embargo, el mercado sigue recalentado, las Relaciones Precio Utilidad está en 22,23 veces, y aunque en el cuarto trimestre de 2020 estuvo en 39,9 veces, no es para estar muy optimista, si el mercado no logra superar los máximos mostrados en septiembre de 2022, sería la señal que llevaría hacia el desplome de precios, en lo particular considero que la bolsa tiene poco que dar, y hay que esperar un ajuste importante en las capitalizaciones, e incluso en los otros activos especulativos (Criptos, sobre todo)

Es buena idea que vean el gráfico del diferencial de tasas de corto y largo plazo del mercado de bonos del tesoro americano, ese es un buen indicador de lo que debe ocurrir en lo inmediato.

El Fed coloca los momentos de recesión en gris, y si observan con cuidado, cada vez que ha habido una recesión, el indicador se hace negativo, naturalmente no pasaba mucho tiempo en esa situación, porque el Fed inmediatamente bajaba las tasas para provocar crecimiento y al contrario, la economía entraba en recesión. La vez anterior fue en 2020 (en la crisis del COVID-19) y ahora desde septiembre de 2022 está mostrando valores negativos, ese indicador es bastante eficiente para predecir recesión y no queda otra, que esperar a ver si efectivamente se da, y tengo la impresión de que así será.

