La economía mundial hoy

José Grasso Vecchio.- La economía mundial transita por un período de grandes incertidumbres que están poniendo a prueba la capacidad y destreza de quienes diseñan y aplican las políticas económicas.

La reciente decisión del Banco Central Europeo del 6 de junio de rebajar la tasa de interés en 25 puntos básicos (0,25%) es un claro indicador que el bajo crecimiento en medio de una inflación tendiente a la baja entró en la agenda de prioridades del ente emisor de la Unión Europea. En este continente la principal economía, Alemania, está estancada desde hace tres años, todo ello en un contexto donde la tasa de inflación se ubicó en 2,6% anual en mayo de 2024. Recortes similares de tasas de interés ya fueron aplicados por los bancos centrales de Canadá, Brasil y México.

La gran incógnita es qué hará la Reserva Federal en su próxima reunión de junio y en ese sentido las opiniones de los analistas están divididas. Aunque la tasa de inflación anualizada marca 3,2%, el indicador preferido de la Reserva Federal para ejecutar la política monetaria, el Índice de Precios de Gastos de Consumo se sitúa en 2,7%, ambos alejados de la meta de 2%, pero convergiendo hacia la meta gradualmente. En Estados Unidos pareciera tener sentido un recorte de tasas de interés debido a que su actual rango de 5%-5,25% luce elevado respecto a la tasa de inflación, hecho éste que ha impactado especialmente en la industria de la construcción y contradictoriamente en los niveles de inflación en servicios de la vivienda, uno de los principales componentes de la inflación. Todo ello en medio de una ralentización de la actividad económica mundial.

La economía china, aunque está creciendo, está dando muestras de desaceleración, afectada por la crisis del sector inmobiliario, la debilidad de la economía mundial y también por las disputas comerciales con Estados Unidos.

En ese contexto, en la última reunión de la OPEP más Rusia, se acordó mantener los recortes de producción para lo que queda de 2024, acordados desde 2003 con el objeto de mejorar los precios del petróleo. No obstante, esos recortes, en el lapso de un año, las cotizaciones del petróleo se han hecho más inestables, pero no han aumentado lo cual sugiere que la demanda no es la suficiente para inducir un alza de precios.

Precios más elevados son fundamentales para Arabia Saudita que recientemente puso en el mercado la venta de una porción muy pequeña de las acciones de Aramco, su empresa petrolera, con el objeto de levantar US $11.000 millones para continuar el financiamiento de su transformación económica según el Plan 2030. Y también para Rusia, inmersa en un conflicto bélico altamente costoso y desgastante.

Venezuela, con altas reservas tiene la oportunidad de seguir aumentado su producción y canalizar sus exportaciones a su mercado más rentable, Estados Unidos, para lo cual las nuevas licencias otorgadas por la OFAC resultan importantes.

En cualquier caso, el mercado petrolero sigue siendo una gran oportunidad para Venezuela que tiene potencial para expandir su producción y colocar sus crudos en mercados más rentables. Como hemos señalado en otras oportunidades, debemos aprovechar la coyuntura del mercado pese a los problemas y retos de la economía mundial, para consolidar desarrollo y bienestar.

@josegrasso