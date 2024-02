La FED logra frenar el petróleo

Alex Vallenilla.- A la Casa Blanca todavía no se le terminan las opciones, al contrario, desarrolla toda una estrategia que las amplía. En cambio, Miraflores tiene aún limitaciones, a pesar de estar sobre enormes cantidades de petróleo. Washington todavía tiene espacio para que las sanciones petroleras contra Venezuela, o una parte de estas vuelvan, sin afectar directamente el precio del petróleo de manera contundente. Aunque el factor tiempo, juega en su contra todavía.

Antes de continuar, es importante señalar que todo lo acontecido en Venezuela, en los últimos dos años, viene diseñado desde Washington y no es propuesto desde Caracas.

El flujo del dinero

Llama la atención, como en los últimos meses, la Reserva Federal, está incrementando nuevamente su liquidez. La caída de la M2 se ralentizó en mayo de 2023, pero encontró un mínimo en octubre, al caer a 20.600 billones de dólares. Actualmente, se ubica en 20.959 billones de dólares. Es decir, en el último trimestre de 2023, se agregaron 359 billones de dólares. Hay que recordar que, para defender al dólar, Washington estuvo reduciendo la liquidez desde abril de 2022, además de aumentar agresivamente las tasas de interés.

Esa política, restrictiva, tuvo un impacto importante en el precio del petróleo, en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde junio de 2022, se está produciendo una caída sostenida del precio del hidrocarburo, desde máximo de 123,68 dólares por barril (dpb), hasta 77,74 dpb, al precio actual. Si el dólar se fortalece, las materias primas caen de valor. A esto debe agregarse también el enfriamiento de la economía de China y caída de la demanda de energía.

Sobre la economía de Estados Unidos pesa la amenaza del aumento del endeudamiento y una caída a una recesión fuerte. Así que no es sostenible mantener las tasas de interés altas por mucho tiempo. Sin embargo, las señales en los mercados están diciendo otra cosa.

Por una parte, es notable el crecimiento del SP500 en los últimos cuatro meses. Es decir, las empresas de Estados Unidos, en su conjunto, se revalorizaron en casi 20 % desde noviembre de 2023. Se registra un crecimiento de las posiciones de los bancos comerciales en los instrumentos Mortgage-Backed Securities (MBS), estos son valores respaldados con hipotecas. Estos aumentaron de 2.475 billones de dólares en noviembre de 2023, a 2.526 billones de dólares a la fecha actual, según los datos de la FED. Cuando los bancos aumentan sus posiciones en estos instrumentos, es porque están confiando en la economía. En esto también hay una notable recuperación de los depósitos de los bancos comerciales y los activos totales en poder de los bancos. Para agosto de 2023, los activos totales de los bancos comerciales, eran de 22.793 billones de dólares y actualmente son de 23.256 billones de dólares. Tengamos presentes estos datos.

La nueva herramienta que brilla

Todavía falta. En ese conjunto de herramientas, ahora hay una nueva: los ETF de Bitcoin. En la entrega anterior, se explicó de qué tratan estos instrumentos, a los cuales el gobierno de Estados Unidos se abrió. En medio del furor y todo un desarrollo mediático, previo a la aprobación de los ETF de Bitcoin, el precio de la criptomoneda acumula una fuerte subida desde septiembre de 2023, con un claro empuje en octubre. También en el último trimestre de 2023. Bitcoin se catapultó desde 24.915 dólares, y alcanzó este fin de semana, los 50.000 dólares. Una subida de 100 % en cuatro meses.

Es destacable ver como el ETF de BlackRock (IBIT), desde el 11 de enero, ya acumula 4,39 billones de dólares en Bitcoin. Es importante señalar que esa tendencia podría acelerarse, debido a que después de la reducción a la mitad de las recompensas de los mineros, Bitcoin se convertirá en un activo más escaso que el oro monetario.

Pero vamos al punto esencial

En otras épocas, la emisión de dinero de la FED, se tradujo en aumentos fuertes en materias primas, sobre todo en el petróleo. En el último trimestre del año pasado no ocurrió, esta vez, el petróleo llegó a caer hasta casi 25 %. Es decir, el flujo de liquidez con que presumiblemente Washington está rescatando a sus bancos en problemas y con enormes pérdidas no realizadas, no está fluyendo a los instrumentos financieros de materias primas.

Datos no confirmados señalan que en este juego entra la lista Epstein, en la que hay banqueros que no fueron mencionados, pero que financiaron la isla pedófila y hoy son objeto de enormes presiones por el gobierno norteamericano. Los fondos que reciben los bancos, no deben ser invertidos en especulación con el precio petrolero, sería el mensaje.

Lo anterior le podría dar espacio a la Casa Blanca para aliviar un poco la restricción monetaria y relajar la política de tasas. Aunque Washington requiere todavía de altos volúmenes de petróleo, al parecer, con estos mecanismos está evitando que el precio del crudo se salga de control. Esto resta incentivos a Caracas, en el marco de sus negociaciones con los norteamericanos. Sin embargo, permite prever que, sobre el tema de las sanciones petroleras, todavía Washington tiene espacios y nuevas herramientas para seguir ejerciendo presiones.

En Caracas parece tenerlo claro. No es raro que haya aumento de la movilización militar de Venezuela, hacia el Esequibo en las últimas semanas, además del impasse entre Exxon Mobil y el ministro de la Defensa, Vladímir Padrino. Además de la acción de querer adelantar las elecciones presidenciales.

@alexvallenilla