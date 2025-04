Las claves para identificar y aprovechar oportunidades de negocio en contextos inciertos

«En momentos de crisis y transformación también hay oportunidades para los negocios», así lo afirmó Carlos Jiménez, fundador y director de Tendencias Digitales. Sostuvo que si se espera a que el entorno mejore, se desperdicia un tiempo valioso, por ello, acota que hay que actuar a pesar de la incertidumbre.

Hoy nuevamente las empresas venezolanas viven un escenario incierto debido al impacto que tendrá en la economía, las restricciones en el sector petrolero nacional basadas en las medidas del gobierno de Estados Unidos. Ya el país maneja problemas macroeconómicos como la constante inflación y devaluación, así como la ampliación de la brecha cambiaria que afecta significativamente al comercio, industria y al sector agropecuario; pero también al emprendedor.

En su conferencia «Oportunidades de mercado para el crecimiento», Jiménez compartió su visión y experiencia sobre cómo identificar, analizar y aprovechar oportunidades de negocio en contextos inciertos. Igualmente profundizó en los principios clave y marcos de análisis para ello.

«Estoy convencido de que el éxito en la identificación de oportunidades de mercado no depende de encontrar datos secretos, sino de cultivar una mentalidad proactiva, dominar herramientas de análisis y alinear nuestras capacidades internas con las condiciones externas. Este marco representa la hoja de ruta que he desarrollado y comparto con ustedes para crecer, incluso en los entornos más adversos», dijo Jiménez.

Uno de los riesgos más comunes que observa el especialista en tendencias del consumo y estrategias para el crecimiento y transformación de los negocios, es la parálisis ante los indicadores macroeconómicos. Invitó a superar lo que llama la «trampa de la macroeconomía», que consiste en creer que si la economía está en recesión todos los negocios pierden.

«También critico las promesas de soluciones fáciles. El éxito empresarial no se basa en fórmulas mágicas, sino en trabajo, análisis y disciplina», acotó.

Los tres pilares para descubrir oportunidades, según Jiménez:

1.- El contexto: Herramientas como el modelo PESTEL ayudan a identificar cambios en el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Las macrotendencias como la disrupción tecnológica o los cambios demográficos son claves.

2.- Los clientes: Los cambios en el comportamiento y necesidades del consumidor abren nuevas puertas. Usar conceptos como el «customer journey» o el «job to be done» para identificar fricciones, aspiraciones y patrones emergentes.

El customer journey o «recorrido del cliente» es la historia completa de la experiencia de un cliente con una empresa, desde el primer contacto hasta la postventa y la recomendación. Implica analizar cada etapa del ciclo de vida del cliente, desde la concienciación hasta la lealtad, para comprender sus necesidades, emociones y comportamientos.

Mientras que el job to be done es un marco o enfoque que considera que los clientes contratan productos o servicios para realizar una tarea específica, o «job», en lugar de solo adquirir un producto por sí mismo. En otras palabras, esta teoría se centra en entender el propósito o la «razón de ser» que un cliente busca al adquirir un producto o servicio.

3.- La empresa: Subraya la importancia de alinear las capacidades internas con las oportunidades detectadas. No todas las oportunidades son para todos, y es vital entender dónde realmente se puede aportar valor.

Carlos Jiménez también clasifica las oportunidades en «Contextuales» que son generadas por cambios estructurales del entorno; «Emergentes» que son provocadas por la transformación de los clientes; «De innovación o mejora» basadas en resolver problemas o crear propuestas de valor diferenciadas y; «Super-oportunidades» donde convergen contexto, cliente y nuestras capacidades como empresa.

«Me inspiro también en la teoría de Saras Sarasvathy que demuestra como las startups exitosas aprenden a trabajar con lo que tienen y saben hacer, en lo que ella denomina la ´Efectuación´. Este enfoque puede ser aplicado por empresas en ambientes complejos y de elevada incertidumbre para construir oportunidades con lo que ya tenemos. En vez de esperar condiciones ideales, comenzamos con nuestros propios recursos, medimos los riesgos y construimos alianzas estratégicas», señaló Jiménez.

En ese sentido, compartió ejemplos concretos, como el uso del networking para monetizar relaciones antes que capital.

Por otra parte, destacó que existen múltiples oportunidades de mercado genéricas que deben ser evaluadas apropiadamente y que deben considerar las capacidades de la empresa o emprendedor.