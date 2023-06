Los trescientos años de Adam Smith

Daniel Lahoud.- Hay individuos que se convierten en paradigmáticos y terminan de alguna manera, marcando la historia alrededor de ellos. Ese es el caso de Smith, quien vamos a tratar de explicar con brevedad en este trabajo.

Adam Smith nació en Kirkaldy (Escocia) que es un pueblo portuario, su padre, quien tenía su mismo nombre, murió poco antes del nacimiento, y su madre Margaret Douglas vivió casi siempre con su hijo. Su padre era oficial aduanero, profesión que va a ser ejercida luego también por Smith.

Realmente su acta de Bautizo refiere que él fue bautizado el 5 de junio de 1723, y no aparece fecha de nacimiento, por lo que se ha adoptado esa fecha como la de su nacimiento.

Smith a los 14 años, como tocaba en su época pasó a la Universidad de Glasgow, donde fue alumno de Francis Hutcheson, quien conformaba en su tiempo parte de la escuela Iluminista Escocesa. Este es un punto que casi siempre se deja de lado, y probablemente, se olvida en favor de que se declara que Smith fue el Padre de la Economía.

Por eso es buena idea centrar un poco el trabajo alrededor de la Escuela Iluminista Escocesa. Lo primero, es que los iluministas escoceses no son como los iluministas franceses, quienes se declaraban alejados de la religión; por lo que, con la excepción de David Hume, son pensadores que buscaban abrevar en los escolásticos españoles tardíos, de hecho, la influencia proviene por el sacerdote jesuita Francisco Suarez y por la influencia de éste en Hugo Groscio y en Samuel Pufendorf, ambos protestantes y escolásticos. Por lo que muy a pesar de ser calvinistas, los iluministas escoceses consideraban que los individuos estaban sujetos al libre albedrío, en lugar de la predestinación. Por eso eran partidarios del derecho natural y de la libertad económica. Eso, causó problemas entre la escuela y la alta jerarquía calvinista, quienes seguían con cuidado a todos sus miembros, muy a pesar que el padre de esta escuela Gersom Charmichael, y el mismo Francis Hutcheson, su discípulo, fueron pastores calvinistas. Hay que comentar que Charmichael nació en Inglaterra, porque su padre había sido expulsado de Escocia por sus concepciones religiosas.

Ellos tenían la idea de que la teoría del valor era subjetiva, y eso significa, que consideran que la gente piensa que el valor de las cosas y en última instancia el precio, estaría relacionado a los criterios de necesidad y escasez, antes que determinado por los costos. Lo extraño es que sus discípulos (David Hume, Adam Smith y Adam Ferguson) eran más partidarios de que el valor estaba relacionado a los costos y en el caso de Smith, relacionado a la cantidad de trabajo aplicado al bien en cuestión.

Otro elemento que es común a la escuela es la idea de que cuando uno actúa, junto a nosotros, actúan muchas más personas, y eso provoca que el resultado final no sea lo que se planificó inicialmente, sino algo que no fue intencionado, eso y no otra cosa es la mano invisible. En el caso de Smith, la nombra una sola vez en La Teoría de los Sentimientos Morales y una sola vez en La Riqueza de las naciones, ambas muy ceñidas a ese concepto que se enuncia, en el párrafo. No al equilibrio de los mercados, que no aparece en ninguno de los representantes de esta escuela filosófica.

Los elementos que destacan en toda la escuela son los del derecho y la filosofía política, los de la economía política y la ética. Que son desarrollados a su manera por cada uno de los representantes de esta escuela. Aquí resulta necesario volver a Smith y plantear que el libro fundamental de él fue La Teoría de los Sentimientos Morales, libro que escribe en 1759 y que sin embargo amplía y mejora en seis ediciones. En ese libro ratifica que, aunque los hombres pueden ser egoístas, ese no es el motor de las acciones humanas, sino que es la simpatía.

Con respecto a la riqueza de las naciones tenemos que discrepar un poco del concenso general. Como Juan Bautista Say dirá más adelante “Smith en ese libro dice muchas verdades, sin método y de una manera desordenada.”

En realidad, no es un trabajo novedoso, pero si extenso, y hay que aclarar que Smith no volvió sobre ella a revisar ninguno de los temas, y la única edición que existe es la de 1776. Ciertamente mucho antes que Smith, en 1734, Richard Cantillon había hecho un trabajo impactante que se denomina Ensayo Sobre la Naturaleza del Comercio en General, que es realmente el primer manual de Economía Política y en muchos de sus conceptos es seguido tanto por Hume, como por Smith. Pero Smith tuvo más suerte, y su libro ocupó el puesto que le tocaba a Cantillon por muchos años, incluso hasta hoy.

@daniellahoud