México: ¿Por qué cayó el peso y la bolsa luego del triunfo de Sheinbaum?

Tras meses de que el gobierno federal presumía la estabilidad del peso mexicano ante el dólar y de los mercados de valores, la moneda nacional y las bolsa resintieron este lunes, con caídas no vistas desde la pandemia de COVID-19.

En un trabajo periodístico realizado por el portal web Animal Político indica que el triunfo el domingo de Claudia Sheinbaum y Morena en las elecciones en que México eligió a la primera mujer presidenta en su historia y cuyo partido se perfila a tener mayoría calificada en el Congreso, creó incertidumbre y nerviosismo entre los inversionistas.

El peso mexicano se depreció 4.3% para cerrar en 17.7 unidades por dólar en el mercado intercambiario (cotización usada en transacciones al mayoreo), según cifras del Banco de México al cierre de la sesión de este lunes, frente a las 16.96 unidades por billete verde del viernes pasado. Se trató de su mayor caída desde el 11 de junio de 2020 en plena incertidumbre de la pandemia por la COVID-19 en México y el mundo.

También puede leer: Claudia Sheinbaum hace historia y será la primera presidenta de México

En ventanillas de bancos y casas de cambio, el dólar cerró este lunes en 18.11 pesos a la venta, es decir, 66 centavos más caro respecto a la sesión del viernes pasado, de acuerdo con datos de Citibanamex. A la compra terminó la sesión en 17.13 unidades.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 6.01%, un retroceso equivalente a 3,315 puntos, por lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cerró en 51,863 unidades.

“Los mercados reaccionaron de forma negativa a los resultados electorales pues es muy probable que Morena obtenga mayoría calificada en el Congreso, lo que posibilita la aprobación de cambios constitucionales pendientes”, dijo a la AFP Víctor Ceja, economista en jefe de la firma financiera Valmex.

Tranquilizar a los mercados

Gabriela Siller, analista de la firma Banco Base, dijo este lunes que Sheinbaum debería dar un mensaje de tranquilidad a los mercados.

“Lo mejor sería salir a decir que no se cambiará la autonomía del Banco de México, no se cambiará su mandato, se tendrá disciplina fiscal y no se tocará la división de poderes ni los órganos autónomos”, comentó Siller.

En su primer discurso tras conocer que los resultados preliminares del Conteo Rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) le daban una amplia ventaja para ganar la elección, Sheinbaum dijo que en su gobierno habrá autonomía de Banxico, entidad encargada de mantener estable la inflación mediante el alza o los recortes a las tasas de interés de referencia, es decir, de la política monetaria del país.

“Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México”, expresó Sheinbaum en un hotel de Ciudad de México ante simpatizantes y militantes de Morena.

Este lunes, la virtual presidenta mandó otra señal a los mercados al confirmar que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aceptó quedarse en su cargo durante el sexenio de Sheinbaum.

“La permanencia de Rogelio de Ramírez de la O puede darle un poco de certidumbre al mercado”, comentó Siller.

Lo anterior porque para este año, Hacienda proyectó un déficit presupuestario de 5% no visto desde 1988, por tanto, sería el mismo Ramírez de la O a quien le tocaría en 2025 reducirlo sin frenar la economía, detalló la economista de Banco BASE.

Siller precisó que “la turbulencia” de este lunes en los mercados de valores y cambiario no es por el posible gabinete que perfile Sheinbaum ni por ciertos nombres que incluya.

“La turbulencia de hoy en los mercados se dio ante la posibilidad de que ya como presidenta pueda hacer cambios en la Constitución. Preocupa el INE, los órganos autónomos, las Afores, la divisón de poderes, el sistema judicial”, añadió.

Lea la nota completa aquí.