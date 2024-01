Pedro Tellechea: Venezuela está preparada si nos ponen más sanciones

El presidente de la estatal petrolera Pdvsa, Pedro Tellechea, desestimó el anunció del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde expresa que no renovará la Licencia General 44 cuando se venza el 18 de abril de este año.

Dicha licencia autorizaba transacciones específicas relacionadas con operaciones del sector petrolero y gasífero en Venezuela.

«El país está preparado para cualquier circunstancia (…) Si nos colocan más sanciones nosotros nos prepararemos para las sanciones. Las consecuencias de las medidas que tome Estados Unidos seguramente ellos también las van a tener», dijo Tellechea este martes 30 de enero en una rueda de prensa realizada en la sede de Pdvsa.

Sostuvo que las sanciones nunca han dejado de existir para Venezuela. «Nosotros tenemos bienes cancelados que no hemos podido traer, equipamiento que ya fue comprado por Venezuela y no ha sido posible traerlo al país. Cuando usted me dice el ‘aliviamiento’ (de las sanciones) lo único que permite es que algunas empresas estadounidenses o trasnacionales vengan a Venezuela y visualicen cualquier tipo de proyecto que puedan hacer con Venezuela».