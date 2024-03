PS5 Pro: especificaciones y alto poder de la consola son reales

El PlayStation 5 Pro está muy cerca de convertirse en una realidad. Los reportes con información confidencial están aumentando y esta vez encuentran puntos de coincidencia que no hacen sino aumentar la expectativa por el nuevo modelo de la actual consola de Sony. El 15 de marzo, se generó información importante que fue confirmada por una fuente muy confiable.

En marco del hype provocado por el reporte del canal de YouTube especializado en tecnología Moore’s Law is Dead sobre las especificaciones y el desempeño del PS5 Pro, el reputado periodista e insider Tom Henderson, responsable de Insider-Gaming, confirmó que lo revelado hasta ahora sobre la consola de Sony es real.

De acuerdo con la información, los datos y especificaciones sobre desempeño provienen de un portal de desarrolladores al que solo tienen acceso, en primera instancia, trabajadores de PlayStation, pero que esta semana permitió el acceso a desarrolladores externos.

Al respecto, se menciona que los kits de desarrollo del PS5 Pro han estado en manos de los equipos de PlayStation Studios desde septiembre de 2023 y en enero de 2024 llegaron a estudios third-party quienes han estado trabajando con el hardware en las últimas semanas.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 15, 2024