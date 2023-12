Sony destaca buen momento de la PlayStation 5, que supera 50 millones de unidades vendidas

Sony está recibiendo un fuerte impulso de su consola PlayStation 5, dijo un ejecutivo de alto rango del sector de los videojuegos, con unas ventas superiores a los 50 millones de unidades desde su lanzamiento y el mejor Black Friday de su historia.

El conglomerado de entretenimiento espera que la PS5, que cumple cuatro años en el mercado, tenga buenos resultados durante la temporada de compras navideñas para alcanzar su objetivo de ventas récord de 25 millones de unidades en el actual ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo.

«Dado el impulso que hemos tenido en noviembre y mucho de lo que estamos viendo en diciembre, en general nos sentimos muy bien con las ventas en conjunto«, dijo Eric Lempel, vicepresidente senior de marketing global, ventas y operaciones comerciales de Sony Interactive Entertainment.

También puede leer:

El negocio de juegos de Sony fue su mayor unidad por ventas y la segunda que más contribuyó a los resultados operativos después de la música en un nuevo ejercicio.

Los comentarios de la dirección en agosto de que las ventas de PS5 habían sido menores de lo esperado provocaron el nerviosismo de los inversores. Sony ha afirmado que su objetivo de 25 millones de unidades es «muy ambicioso y no está al alcance de la mano», por lo que la empresa busca un buen equilibrio entre volumen de ventas y rentabilidad.

«Hemos hecho buenas promociones este año. Diré que hemos hecho menos promociones en esta fase del ciclo de vida que nunca en la historia de la compañía», dijo Lempel en una entrevista.

Las ventas de PS5 se vieron obstaculizadas por problemas en la cadena de suministro al principio de su ciclo de vida. Sin embargo, estos han remitido y ahora la consola se beneficia de algunos hitos, como el lanzamiento el 20 de octubre del juego «Spider-Man 2» de Marvel, aclamado por la crítica.

La empresa japonesa se está introduciendo además en el mercado de los juegos en línea.

El impulso a las ventas de la compañía se conoce en un momento en que la industria debate el futuro de las consolas a medida que los avances en la tecnología en la nube prometen juegos desvinculados del voluminoso hardware.

Los próximos títulos de PlayStation incluyen «The Last of Us Part II Remastered», que se lanza en enero, y la exclusiva por tiempo limitado «Final Fantasy VII Rebirth» en febrero.

«Seguimos trabajando muy duro y creo que batiremos récords este año«, dijo Lempel.

Reuters